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Bebeğin yanında kadına tekme atan erkek

Van’da çekilen görüntülerde bir erkek yanındaki kadına “ayıptır” demesine rağmen bebeğin yanında tekmeler attı.

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Her türlü kampaya, ceza gibi uygulamalara rağmen kadına karşı uygulanan şiddet maalesef bitmiyor.

BEBEĞİN YANINDA KADINA TEKMLER ATTI

Van Devlet Hastanesi’nin önünde çekilen görüntülerde bir erkek, yanındaki kadına tekmeler attı. Aynı kişi kadının “ya tamam ayıptır” demesine ve yanlarındaki bebeğe aldırmadan tekmeler atmaya devam etti.

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