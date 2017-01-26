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Bebeğini denize atan anneden şok sözler: Oğlum var onu da öldüreceğim sonra

Eminönü’nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, “Oğlum var onu da öldüreceğim sonra” dedi.

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Eminönü’nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
 
Adliye girişinde bir basın mensubunun “Neden yaptınız?” sorusuna anne Fatma K. “Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" cevabını verdi. Fatma K. ve M.T. ilk önce soruşturma savcılığı tarafından sorgulanacaklar.
 
 
 

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