Bebek'te su borusu patladı: Yol su altında kaldı

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi sahilde sabah saatlerinde kaldırım ve beton delme çalışması yapılırken iş makinesi operatörü İSKİ'nin su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran su çevreye yayıldı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. Yola akan su nedeniyle araçlar yavaşlayarak geçti.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri onarım için çalışma başlattı.