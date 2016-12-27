Beckham’a İzmirim kart!

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan L.E.M. (20) adlı öğrenci, indirimli olan öğrenci kartına sahip olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesine online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafı bir türlü kabul edilmeyen L.E.M., öğrenci olmasına rağmen bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalınca sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını ekledi.Bu fotoğrafın kabul edilmesi üzerine genç, böylece İzmirim öğrenci kartıyla indirimli yolculuk yapmaya başladı. L.E.M. sonunda öğrenci kartına kavuşurken, kartın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Amacının belediyeyi yanıltmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu söyleyen L.E.M., “Sistem bir türlü benim fotoğrafımı kabul etmedi. Ayrıca David Beckham hayranı da değilim. Bir dükkanda fotoğrafını gördüm ve ‘bundan güzel fotoğraf olur’ dedim. Eve gidip fotoğrafı indirdi.Amacım belediyeyi yanıltmak değil. İki aydır Beckham fotoğrafının bulunduğu kartı kullanıyorum. Gerçekten öğrenciyim” dedi.

ADRIANA BİLE VARMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ESHOT Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, “Sadece Beckham değil Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino ve Tarkan da var. Bu öğrenci ile birlikte tespit ettiğimiz 40 kart da iptal edildi” dedi.