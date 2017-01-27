Bedelli askerlik 2017 son durum ne? Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik 2017 son durum ne? sorusu son günlerde gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Binlerce asker adayı bedelli askerliğin tekrar gündeme gelmesiyle çıkacak mı diye sormaya başladı. Bedelli askerlik konusunda son noktayı ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş koydu. "Şu anda gündemimizde yok, bu şartlar içinde Milli Savunma Bakanlığının böyle bir çalışması da yok. Kısa dönemde böyle bir konunun gündeme gelmesi herhalde zordur" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bir bilinmez haline gelen bedelli askerlik konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ DEFA ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kez çeşitli nedenlerle bedelli askerlik çıkarıldı. 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana 35 senede dört kez bedelli askerlik çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 70 bin kişi olmak üzere toplam 195 bin 834 kişi yararlandı.

BEDELLİ ASKERLİK SON DURUM NEDİR?

Son bedelli askerliğin fiyatı 18 bin liraydı ve bedelli askerlik yaşı 30 olanlar için 30 bin Lira'ya çıkarılmıştı. Bu fiyata çıkarılınca istenilen ilgiyi görmemiş ve sadece yetmiş bin kişi başvurmuştu. 2014 yılının Aralık ayında yürürlüğe giren yasa ile bedel miktarı değiştirilince koşullar yeniden düzenlendi ve 'kanun önünde eşitlik' ilkesine aykırılık olarak nitelendirilmesi sorunu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Avukat Baran Doğan aradaki fiyat farkının geri ödenmesi için dava açmıştı fakat bedelli askerlikte aradaki farkın ödenmesi talebine mahkemeden onay çıkmaması üzerine “Söz konusu yasalar, 3 yıl arayla, farklı uygulama sürelerinde ve hukuksal durumları farklı olan kişilere yönelik çıkarılmış, aynı hukuksal durumda bulunan kişilere ayrı kuralların uygulanması söz konusu olmamıştır.” denilmişti. Bir çok kişinin bu durumda kalması üzerine davasından vazgeçmeyen Baran Doğan bu düzenlemenin gelir dağılımına göre yapılmadığını da belirtmişti. Kararın açıklanmasından sonra Avukat Doğan şunları söyledi: 'Bedelli askerlik yasası çıkartılması bir toplumsal ihtiyaçtı. Fakat belirlenen bedel bir toplumsal ihtiyaç veya talep nedeniyle belirlenmedi. Bedelli askerlik ücreti belirlenirken ücretin neden bu şekilde tespit edildiğine dair hiçbir hukuksal ölçüt konulmamıştır. Mahkeme gerekçesinde adeta teknoloji firmalarının pazarlama stratejisinin bir benzerinin devlet tarafından yurttaşa da uygulanabileceğini kabul ediyor. Yani, bir kanun çıkartılarak önce belli bir gelir grubun parası alınabilir, daha sonra fiyat düşürülerek orta gelir grubu, en son seçim vaatlerinde olduğu gibi çok düşük bedelle alt gelir grubu için de bedelli askerlik yasası çıkartılabilir. Devlet bir pazarlama şirketi değildir, devletin yurttaşla her türlü ilişkisi hukuksal eşitlik ilkesi çerçevesinde cereyan etmek zorundadır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Anayasa'nın "hukuki eşitlik" ilkesini düzenleyen 10. maddesini hukuksal değil, faydacı yorumlamıştır. Karara itiraz etmek için, karara karşı aynı mahkeme nezdinde karar düzeltme talebinde bulunacağım.' demişti.