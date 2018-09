Bedelli askerlik 2018 Celp dönemi eğitim programı nasıl Bedelli askerlik eğitimi hangi gün ne olacak Bedelli askerlik 2018 Celp dönemi eğitim programı nasıl Bedelli askerlik eğitimi nasıl olacak? Bedelli askerlik son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Bedelli askerlik celp dönemleri belli olduktan sonra eğitim programı merak edilmeye başlandı. Peki bedelli askerlik eğitiminde neler var? 21 günlük bedelli askerlik eğitim detaylarını haberimizde derledik. Bedelli askerlik hangi gün ne eğitimi var? Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı, 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı. Bedelli askerlikte 21 günlük program belli oldu. Başvuru sayısı 500 bini aşan bedelli askerlikte ilk iki gün sevk ve katılış işlemleri gerçekleştirilecek; pazar günleri ise ‘serbest zaman’ olarak değerlendirilecek. Bedelli askerlik uygulamasının ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işlemi 15 Eylül'de gerçekleşmişti. Üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım'dan sonra duyurulacak.

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı, 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı. Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların ilk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek. 3 haftalık bedelli askerlik eğitim programının detayları ortaya çıktı. Yemin töreni 21. günde yani askerliğin tamamlandığı tarihte olacak. Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Bedelli Askerlik Eğitim Programı Belli Oldu! İşte 21 Günde Yapılacaklar 3 haftalık bedelli askerlik eğitim programının detayları ortaya çıktı. Yemin töreni 21. günde yani askerliğin tamamlandığı tarihte olacak. BEDELLİ ASKERLİKTE 1 HAFTANIN PROGRAMI 1. gün Cumartesi: Sevk ve Katılış İşlemleri yapılacak. Yatakhaneler ve kıyafet dağılımı olacak. 2. gün Pazar: Sevk ve Katılış İşlemleri devam edecek. 3.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerler ve Rütbeler, Esas duruş rahat vaziyetlerini yapmak, Tekmil almak ve vermek, Selamlama, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme, 4. gün Salı: Disiplin, Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Astın vazifeleri, Amirin vazifeleri, Hedef Küçültme ve Hareketleri, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tam siper ve düşmanın görerek ateşlerinden korunmak, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme 5. gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Emir, Kendini Takdim ve Emir Tekrarı, Adımlar ve Yürüyüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Adımlar ve Yürüyüşler, 2.400 metre koşu,Akşam Yemeği ve Dinlenme. 6. gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, İzin müracaat ve şikayetler, Yerinde saymak, Yerinde dönüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Yürüyüş kararı sayma, Çökmek ve kalkmak, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 7. gün Cuma: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, Mevzi almak mevzi değiştirmek, Örü ve gizleme, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Ateş taksimi disiplini ve idaresi, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme. İKİNCİ HAFTANIN EĞİTİM PROGRAMI 8. gün Cumartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav/ Mekik, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 9. gün Pazar: Serbest zaman. 10. gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Temel insan hakları, Örtü ve gizleme, İşaretlerle sevk ve idare Öğle Yemeği ve Dinlenme, Görmeyerek ateşlere karşı hareket, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Ses ışık koku ve çöp disiplini/ Gece ilerleme kuralları. 11. gün Salı: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Mesafe tahmini, Hedef tarifi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Hedef tarifi, Yön tayini, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme 12. gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Piyade tüfeği tanımı parçaları sökülüp takılması kullanıcı bakımı şarjör çıkarma boşaltma ve emniyete alma, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Doğru nişan almak ve nişan noktası seçmek, Üç köşe teşkili Akşam Yemeği ve Dinlenme. 13. gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Harp silah ve araçları sergisi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Harp silah ve araçları sergisi, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 14. gün Cuma: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Çevrenin korunması, Tüfeğe hakimiyet esasları ve nişan vaziyetleri, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Akşam Yemeği ve Dinlenme. ÜÇÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI 15.gün Cumartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav/ Mekik, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 16. gün Pazar: Serbest zaman. 17. gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Gözetleme dinleme etki - tepki ve raporlama, Nöbet yerinde nöbetçilerin hareket tarzı, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Parola ve işaret kullanılması, El yapımı patlayıcı ve çeşitleri ve bileşenleri, 2.400 metre koşu,Akşam Yemeği ve Dinlenme, Gece hareket tarzı gece ateş etme tekniği. 18.gün Salı: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Çökmek ve Kalkmak, Yatmak ve kalkmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Dağılmak ve paydos etmek, Selamlamak, Silahlı esas duruş ve rahat vaziyeti, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 19.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Silahlı yerinde dönüşler, Hizaya getirme ve istikamete bakmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tüfek çatmak tüfek almak, Tüfek kayışını ayarlamak, Tüfeği taşıma vaziyetleri, Tüfeği doldurma ve kapama, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 20.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Tüfeği muayene etme, Sayı saymak, Yürüyüş ve koşma çarklar,Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tören provası, Akşam Yemeği ve Dinlenme. 21.gün Cuma: Yemin töreni, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Terhis İşlemleri BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN? İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak. Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. ÜÇÜNCÜ CELP DÖNEMİ NE ZAMAN? İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak. Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım'dan sonra duyurulacak. CELP KONTROLLERİ NASIL YAPILIR? Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. YORUMLAR 0

