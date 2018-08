Bedelli askerlik ödemeleri nereye yapılacak Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr nasıl başvurulur

Bedelli askerlik asal.msb.gov.tr nasıl başvuruyorum 2018 Bedelli askerlik son dakika başvuru kılavuzu nasıl indirilir? Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabilir mi? 21 Günlük Bedelli askerlik eğitimi nasıl olacak? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvurusu süresi ne kadar? Bedelli askerlik kimleri kapsıyor? 2018 Bedelli askerlik başvuru şartları neler? Bedelli ücreti ödeme işlemi nasıl olacak? soruların yanıtları araştıranlar için detayları bu haberimizde derledik. 2018 MSB Bedelli askerlik başvurusu başladı. 2018 Bedelli askerlik başvuruları 3 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile yürürlüğe girdi. Binlerce genci yakından ilgilendiren Bedelli askerlik başvurularına ilişkin merak edilen konuların başında başvuruların hangi tarihe kadar alınacağı ve başvuru ücretlerinin hangi bankalara ödeneceği merak ediliyor. Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 3 Kasım 2018 tarihine kadar adaylar askerlik şubelerine veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bu arada bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar 15 bin lira ödeyerek 21 günlük eğitimle bedelli askerlik yapmış sayılacak. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı.



BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvuru kılavuzunu http://asal.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanırken bedelli askerlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) üzerinden yayımladığı kılavuzda detaylara yer verdiği bedelli askerlik başvuru süreci, 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek. Bedelli askerlik başvuru aşaması iki adımdan oluşacak. İlk adım E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, ikinci aşama banka dekontlarıyla birlikte askerlik şubesinde tamamlanacak.



Duyurunun yapılmasının ardından vatandaşlar siteye akın edince site kilitlendi.



Düzenlemeden 01 Ocak 1994’ten önce doğan vatandaşlar yararlanacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yükümlüler askerlik şubelerine ve yurt dışı temsilciliklerine başvuruda bulunacak. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası veya Halkbank’a 15 bin TL yatıracak. Bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.



Ayrıca, daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen ‘askerliğe elverişli değildir’raporu olanlan da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru şöyle:



“Bedelli askerlik uygulamasından;



a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;



(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),



(2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.)



(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden ((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),



b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,



c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,



ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.



3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.



4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından idari veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.



5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.”



BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR



Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.



PTT ASKERLİK BAŞVURU ÖDEMELERİNİ ALMAYA BAŞLADI



ŞİRKETTEN yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.

Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.



Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.



Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.



Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.



Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Bugün yayınlanan kılavuzda bedelli askerlik başvurusu yapacakların başvuru ve askerlik süreci hakkında bir tablo yayınlandı. Bu tablo sayesinde nasıl başvuru yapacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte bedelli askerlik yapacak olanlar için başvuru kılavuzu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bedelli askerlik uygulamasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi.



Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.



Bakanlıktaki toplantılara zaman zaman Milli Savunma Bakanı Akar da başkanlık ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer ilgililerin de yer aldığı toplantılarda bedelli askerlik uygulamasının tüm detayları masaya yatırılıyor.



Milli Savunma Bakanı Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.



Akar, bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.



Bedelli askerlik uygulamasına yönelik Bakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Akar, " Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır " diye konuştu.



Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvurunun yapıldığı belirtildi.



BAŞVURU ŞARTLARI



Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.



Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.



Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.



Asker alma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek.



Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.





Bedelli askerlik için başvuru kılavuzu ”asal.msb.gov.tr” adresinden yayımlandı. Aşağıdaki tablodan bedelli askerlik başvurusu yaparken izlemeniz gereken yolu öğrenebilirsiniz…









3 AY İÇİNDE BAŞVURULMALI



Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.



Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.



İŞTE BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ MADDELERİ:



Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa teklifinin bedelli askerlikle ilgili maddeleri kabul edilmişti.



Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin Euro'luk tutar, 2 bin Euro'ya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.



Bedelli askerlik yaşıyla ilgili teklifte yer alan 31 Aralık 1993 tarihi yeniden düzenlendi. AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle bu tarih, kamuoyundan gelen talepler de dikkate alınarak 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi.



BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT 15 BİN LİRA



Çok sayıda kişinin beklediği bedelli askerlikte yaş 25, süre 21 gün, fiyat ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bankalar ise ödeme ertelemeli, düşük faiz oranlarıyla çeşitli kredi imkanları veriyor. Bedelli askerlik kredisini yüzde 1.70 faizle sunan ve vadeyi 48 ay yapan da var, ödemeyi 3 ay erteleyen de. Kredi, bedelli askerlik talebini gösteren evrakla kullanılabiliyor. Bu evrak askerlik şubesi veya e-devletten alınıyor.



2018 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TARİHİ NEDİR?



Bedelli Askerlik başvuru işleminde bulunmak isteyen asker adayları ''2018 Bedelli Askerlik Başvuru Tarihi'' araştırmasını tüm hızıyla sürdürüyor. Bedelli Askerlik sistemine başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler yürürlüğe girecek yasanın Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde yurt dışı temsilciliklerine yahut askerlik şubelerine başvuru fırsatına sahip olacaklar.









BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yaklaşık 500 bin başvurunun beklendiği bedelli askerlik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular askerlik şubeleri, e-Devlet veya konsolosluklara yapılacak.



15 bin liralık ödeme, Halkbank ve Ziraat Bankası’na yatırılacak, taksit yapılmayacak.



Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “torba kanun” dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, kararın ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin bir kılavuz yayımladı. Bakanlığın sitesinin çökmesine neden olan kılavuza göre, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen hak sahipleri 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Ortalama 500 bin başvurunun beklendiği bedelli askerlik başvuru sürecinde, bu haktan yararlanan çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak.



1 Ocak 1994 öncesi



TSK, sayının yüksek olması durumunda eğitime celp dönemlerinde alınma ile farklı birliklerin görevlendirilmesi konusunda çalışma yapıyor. 1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 binden fazla başvuru beklendiği belirtiliyor.



Yasaya göre, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Bedelliden faydalanan vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin lira veya Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.



Ücretsiz izinli



Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair karardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlardan aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



38 yaş sınırı kalktı



Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.



Askerlik yapanlar, askerlik yaparken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında bulunanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak. Bedelli askerlik 1 Ocak 1994 dahil ve öncesinde doğanlar yararlanacak. Ancak, başvurularda yaş düzeltmeleri incelenecek. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81. maddesi gereğince, askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecek.



Ancak resmi hastane doğum kayıtlarına dayanak gösterilen mahkeme kararıyla askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecek.



3 adet dekont aslı



Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek başvurusu onaylananlar, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin TL yatıracak. Bedelli askerliğin ücreti Ziraat Bankasıve Halkbank’a yatırılacak. Yapılan düzenlemede gereği bedelli ücreti tek seferde yatırılacak, taksit imkanı olmayacak.



Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren üç adet aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edecek. Daha sonra celp duyurusu beklenecek. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.



Başvuruları uygun görülenler Milli Savunma Bakanlığı’nca planlanan celp dönemlerinde 21 günlük temel askerlik eğitimi verilecek. 21 gün temel eğitimin ardından kesin terhis işlemiyle askerlik sona erecek.



Muaf olanlarda yaş şartı aranmayacak



Sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri halinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15 bin TL’yi bankaya ödemeleri halinde bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlikle ilgili, yükümlüler kendilerine en yakın askerlik şubasine başvurabilecek veya www.asal.msb.gov.tr adresinden bilgi edinebilecek. İşlemleri belirtilen şekilde ve süresi içinde yapmayanlar, bedelli askerlikten yararlanamayacak.



21 günlük temel eğitim



Edinilen bilgiye göre; 21 günlük temel askerlik eğitiminde yakın dövüş teknikleri, silah söküp-takma, yat-kalk, atış talimi, yürüyüş, muharebe, yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra sporda yer alacak. TSK, temel askerlik eğitiminin verileceği birliklere ilişkin planlama çalışması yürütüyor.



Sınav yok takip var



Yurt dışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde, “devlet ve millet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma” içerikleri yer alacak.



Uzaktan eğitimde sınav koşulu olmayacak ancak konuları okumak zorunlu olacak. Konular okundukça sayfalarda ilerlenebilecek, konuların okundukça internet sayfasında bildirim çıkacak. Böylece, TSK yurt dışında yaşayan bedelli askerlerin konu takipleri izlenebilecek.



Nasıl işleyecek?



Hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet’ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar, konsolosluklara müracaat edecek.



Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış, ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



İşte faaliyet takvimi



Başvurularla birlikte planlanan faaliyet takvimi şöyle:



- Yasanın Resmi Gazete’de yürürlüğe girmesi (3 Ağustos 2018’de Resmi Gazete’de yayımlandı).



- Uygulama emrinin kamu kurum ve kuruluşları ile askerlik şubelerine yayımlanması.



- Uygulama emrinin yükümlülere basın yoluyla duyurulması.



- Başvuruların alınması ve hak sahipliğinin onaylanması.



- İtirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması.



- Yükümlülerin bankaya ödemelerini yapması.



- Celp planlamasının yapılması ve basın yoluyla yükümlülere duyurulması.



- Bedelli askerlik yükümlülerinin yoklama ve sevk işlemlerinin tamamlanması.



- Birliğe katılış, 21 gün temel eğitim ve kesin terhis işlemi.



Site çöktü



ASAL Genel Müdürlüğü, ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuz yayımladı. Genel Müdürlüğün, “asal.msb.gov.tr” internet sitesinde yer alan kılavuzda, bedelli askerlik başvurusu ve askerlik hizmet sürecine ilişkin bilgilere yer verildi. Site, aşırı yüklenme nedeniyle çöktü.



2018 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bedelli Askerlik başvuru tarihlerini/başvuruların ne zaman yapılacağını merak eden asker adayları bir yandan Bedelli Askerlik başvurularının nasıl yapılacağına dair sorgulamalarını hız kesmeden yürütüyor. Bedelli Askerlik başvuru işleminde bulunabilmek için öncelikle şayet Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet ediyorsanız Bedelli Askerlik başvurusunu askerlik şubelerine, bununla birlikte ülke dışında ikamet ediyorsanız konsolosluk şubelerine bizzat yapmanız gerekmektedir.



Öte yandan Bedelli askerlik başvuru işlemini bizzat yapma şartı bulunmaktadır, yani vekaletle yahut posta ile gerçekleştirme imkanınız bulunmamaktadır.



Bedelli Askerlik başvurusunu gerçekleştiren asker adayına, ödemesi gereken miktar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini içerisinde bulunduran bir belge teslim edilmektedir.



Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen kişi kendisine teslim edilen bu belgeyle birlikte bankaya gidip ödeme işleminde bulunmalıdır.



Son olarak ödeme işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin bir asıl olmak üzere toplamda üç nüsha dekontu, Bedelli Askerlik başvurusunda bulunulan merkeze iletilmelidir.



Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi.



Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.



Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.



Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.



Muş, 2011'de yapılan düzenlemede yaklaşık 70 bin başvurunun, 2014'deki düzenlemede 203 bin başvurunun olduğuna dikkati çekerek, her iki düzenlemede de ücretin, bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktardı. Muş, "Dolayısıyla biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem." diye konuştu.









Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete’de!



Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ile ilgili usul ve esasları belirlendi. Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl işçi, işveren veya serbest meslek sahibi olarak çalışanlar, 2000 euro ödeyip hiç silah altına alınmadan Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Temel askerlik eğitiminin verileceği birliklere ilişkin planlama çalışması ise TSK tarafından yürütülüyor.



Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.



38 YAŞ SINIRI KALDIRILDI



Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı.



Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.



Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.



Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.



Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.



Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.



AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR



Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.





ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA ASKERİ PİLOTLUK



Kanuna göre, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar, ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar öncelikli olarak, en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.



Ayrıca, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak, sınavlarla ilgili uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde başarılı olmak şartları da aranacak. Yaş aralığını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.



Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen diğer sınıflara nakledilecek ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulacak.



Başarı gösteremeyenler sonraki dönem aynı eğitime tekrar alınacak. İkinci eğitimde de başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilecek.



"Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere, verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları dışında devletçe yapılan masraflar, kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil edilecek.



Bu düzenleme kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme süresi uygulanmayacak. Bunlardan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere ilişiği kesilenler, verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika uzmanlık belgesi ile kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı herhangi bir meslek yapamayacak.



Deniz karakol uçaklarında görev yapan taktik koordine ve seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatılacak.



2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından müştereken belirlenecek.



Kanunla, YÖK Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, özellikli tıbbi işlemlerin yerine getirilmesini ve sağlık turizmini teşvik etmek üzere bu hizmetler için ilave ek ödeme yapılması öngörülüyor.



HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM UYGULANACAK



"Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."



Muş, güvenliğin ve asayişin olmadığı yerde siyasetin, ekonomik faaliyetin ve gazeteciliğin yapılamayacağına dikkati çekti. Muş, güvenlik ve asayişin bir ülkenin vazgeçemeyeceği temel unsurlar olduğunu bildirdi.



Muş, şunları kaydetti:



"Bizim yaşadığımız coğrafyada yaşayabilmek, ayakta kalabilmek için ordumuzun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün grup toplantısında ifade ettiği gibi bedelliyle ilgili, askerlik meselesiyle ilgili kalıcı bir çözüm ortaya koyacağız ve bir daha bedelli konusu Türkiye'nin gündemine gelmemesi için bu meseleye kalıcı çözüme ulaştıracağız. Amacımız hem TSK'nin gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha da toplumun bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir."



Bedelli Askerliğe Tazminat Hakkı

AK Parti'nin Meclis gündemine getirdiği bedelli askerlik düzenlemesi hak sahibi çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Yasanın ilk halinde bulunan 28 günlük eğitimin 21 güne indirilmesi kararı verildi.



Bu karar çalışanların tazminat hakkından izin durumuna ve prim ödemesine kadar her şeyi etkileyecek. Yasa tasarısında eğitim sırasında çalışanların işten çıkartılmaması için ücretsiz izinli sayılması öngörüldü. Böylece çalışanlar 21 günlük temel eğitimden sonra işlerine dönebilecek. Bu durum sigorta primleri ve kıdem tazminatı açısından bazı sonuçlar da doğuracak.



ÜCRETSİZ İZİN: 21 gün ücretsiz izinli sayılacak çalışanlar için bu sürelerde bir ücret ya da prime esas kazanç oluşmadığı için sigorta primleri yatırılmıyor. Dolayısıyla bu günler emeklilik hesabında kullanılmıyor. Ancak bu sürelerde işten çıkış işlemi de yapılmıyor. Ayrıca 21 günlük sürede GSS açısından hak düşmediğinden sağlık hizmetlerinden faydalanma da devam edecek.



ÜCRETLİ İZİN: Bazı çalışanlar için bu formül de gündeme geliyor. Bedelli askerlik için 21 günlük temel eğitime gidecek çalışan yıllık iznini kullanabilir. Bu durumda primleri yatırılır ve maaşı da tam ödenir. Döndüğünde de işinin başına geçer ve kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Bu yöntem için en az 5 yıllık kıdem gerekiyor. Çünkü 5 yılın altında izin hakkı 14 gün. Ancak işverenler burada esnek davranabilir.



KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞI: Kıdem tazminatı açısından iki ayrı durum söz konusu. Bedelli askerlik yapacak gençler 21 günlük eğitim için eğer ücretsiz izinli sayılırsa kıdem tazminatı alamazlar. Çünkü bu durumda işlerinden ayrılma söz konusu olmayacaktır. Daha önceki düzenlemede olduğu gibi sadece paranın yatırılması ile askerlik yapılmış sayılsaydı çalışanları işten ayrılmaları söz konusu olmadığından ve fiilen askerlik yapılmadığından tazminat hakkı da oluşmayacaktı. Ancak bedelliye gidecek çalışan 21 günlük eğitim içİn işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa tazminatını alarak ayrılır ve askere gider. Burada 1 günlük zorunlu askerlik bile yapılsa askere giden çalışanların tazminat hakkı oluşmaktadır. Yalnız burada ihbar tazminatının alınamayacağını, fakat belli şartlarda döndükten sonra işsizlik maaşı alınacağını da hatırlatalım.



2 AYDA İŞE DÖNER: Ayrıca muvazzaf askerlik bittikten sonra iki ay içerisinde çalışan eski işine dönmek için işverene başvuru yapabilir. Böyle bir başvuruda işveren, eski işinde veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Çalışanı işe alabilecek durumda olmasına rağmen, işe almayan işveren, eski çalışanına üç maaş tazminat ödeyecek.



Bedellide 4 avantaj

Meclis’te görüşülen bedelli askerlikten yararlanacak olanlar, dört yönden kazançlı olacak. Hem işveren, hem çalışan hem de ekonomi kazanacak.



Bedelli askerlik düzenlemesiyle askerlik hizmetini tamamlayacak olanlar, 21 günlük zorunlu hizmet karşılığında 15 bin lira bedel ödeyerek askerliğini yapmış sayılacak. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp, Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlik uygulamasından çok sayıda gencin yararlanması bekleniyor. Askerlik çağını geçirmiş olan 5 milyon dolayındaki genç için önemli bir imkan olacak olan bedelli askerlik birden fazla kazancı beraberinde getirecek. Yasanın çıkıp uygulamanın kesinleşmesi ve başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte ücretin ödenmesi konusunda bankaların da kredi kullandırması bekleniyor.



ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER



Bedelli askerlik yapanlar, hem kamuda, hem de özel sektörde, 21 günlük zorunlu hizmet sırasında “ücretsiz izinli” sayılacakları için işyerleriyle herhangi bir sıkıntı yaşayacakları durumla karşılaşmayacaklar. İşinden ayrılmak zorunda olmayacağı için hem kendisinin kesintisiz sigortası, hem de üretim süreçlerinden mahrum kalmayacağı için işveren açısından da ekonomiye katkısını da vermeye devam etmiş olacak. Bedelli ücretinin, geçmiş dönem bedelli uygulamalarına göre düşük tutulması da gençlere bir başka avantajı beraberinde getirecek.



ASKERLİK BORÇLANMASI



Çünkü, askerlik yapıp işinden uzaklaşanlar, bu süreyi sigortalı olarak saydırabilmek için bedelli askerlik ücretine yakın bir bedeli ödemek zorundalar. Zira, askerlik borçlanması için, en alt limit olarak aylık 2 bin 29 lira (günlük en az 21 lira) üzerinden prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu da, 6 ay kısa dönem askerlik yapacaklar için en az 3 bin 247 lira. Borçlanmadaki üst limit ise aylık 13 bin 191 lira. Bu şekilde olursa ödenmesi gereken borçlanma üst sınırı 21 bin 106 liraya çıkabiliyor. Uzun dönem askerlik yapanların masrafları ise bedelliyi yakalayacak bir ücreti bulabiliyor. Süre 360 gün olursa aynı aylık gelir üzerinden alt limit 7 bin 793, üst limit 50 bin 656 liraya çıkıyor.



-Çalışırken sigortaları kesintiye uğramamış olacak.



-Özel sektörde çalışanlar açısından “işsiz kalma” riski olmayacak.



-Askerlik hizmetini yapmış olarak işlerinin başında olacaklar.



-Askerlik süresinin ‘emeklilik süresine dahil edilmesi’ için bir ‘borçlanma’ külfetine girilmemiş olacak.





Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.



Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.



Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



