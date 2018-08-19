Bedelli askerlik celp tarihleri son dakika 2018 E devlet giriş Bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman 2018 Bedelli askerlik celp dönemleri tarihleri son dakika açıklaması ne oldu? Vatandaşlar internetten 21 günlük bedelli askerlik eğitimi celp dönemi tarihlerini sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere Bedelli askerlik için başvuru yapan adayların meraklı bekleyişi sona erdi. Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması hazırlandı. Bedelli askerliliğe 200 binden fazla kişi başvurmuştu. Bir an önce gitmek isteyenler bedelli askerlik celp tarihlerini bekliyordu. Bedellide ilk celp ne zaman, Bedelli ne zaman başlayacak, Bedelli Celp tarihleri ne zaman soruları cevap buldu. Beklenen haber geldi. Bedelli askerlikte celp tarihleri açıklandı. Bakanlık bedelli askerlik ilk celp tarihlerini, 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim olarak belirledi. İşte bedelli askerlik celp dönemi ve tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHİ DÖNEMLERİ 2018

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27

Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

TOKAT BEDELLİ ASKERLERİ BEKLİYOR

Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini söyledi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda silah altında olan 372/1 Kısa Dönem Erler için yemin töreni düzenlendi. Jandarma komandoların tüm doğa koşulları için kullandığı özel kıyafetler, silahlar ve jandarma araçlarının da sergilendiği yemin töreninde 63 er yemin etti. Gerçekleşen törende yemin eden erlere ve onların ailelerine hitaben bir konuşma gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini duyurdu.

Albay Arıkan, "Bugün burada askerlik hizmetini yapmak üzere birliğimize katılan 372’inci dönem genç jandarmaların yemin töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sizi heyecan ve coşku ile selamlayan ve bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınız sizlerle gurur duyuyorlar. Sizler de onlarla gurur duyunuz. Sevgili Mehmetçikler güzel yurdumuzun değişik bölgelerinde gelen arkadaşlarınızla tanıştınız. Buradaki anıların ömrünüzün sonuna kadar belleklerinizden silinmeyecektir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen törenin ardından yemin eden ve geçit törenini tamamlayan erler, kendilerini bekleyen aileleriyle hasret giderdi. Duygu dolu o anlarda İzmir’den gelen asker babası Şehabettin Keskin gözyaşlarını tutmazken, Adana’dan gelen asker annesi Nesli Üçkardeşler, "Çok güzel bir duygu. İkinci kez asker annesi oluyorum. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin böyle güzel bir duyguyu" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK YOKLAMA, CELP, SEVK VE TEMEL EĞİTİM SÜRECİ

İşlemlerini süresinde tamamlamayanlar kapsam dışına çıkartılacak

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN REKOR BAŞVURU YAPILDI

Başvuru süreci 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım 2018’de sona erecek olan bedelli askerlik için iki haftada 340 bin başvuru yapıldı.

Bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

Geçmişteki 5 bedelli uygulamasından (1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yılları) toplam 398 bin kişi yararlanmıştı.

SON BAŞVURU GÜNÜ 3 KASIM

Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL

Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Kimler bedelli askerlik yapabilir ?

Bedelli askerlik yapmanını iki farklı yolu vardır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurtdışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre; 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olurlar.