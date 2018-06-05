Bedelli askerlik son dakika 2018’de bedelli askerlik çıkacak mı?

2018’de bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik 2018 son dakika haberleri gündeme oturdu. Bedelli askerlik bekleyen birçok genç bedelli askerlik çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada arka arkaya yapılan kampanyalarla 24 Haziran seçimleri öncesi bedelli talepleri yükselişe geçti. Bedelli askerlik hakkında merak edilenler haberimizde bulunuyor. Binali Yıldırım bedelli bekleyenleri umutlandıran açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım; “Silah altında bulunan er sayısı ise 360 bin 869. Gelecek yıl, yani 2019’da silah altına alınması planlanan 345 bin 933 kişi. Yani, 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Bu rakamı, gelecek yıl askere alınacak kişi sayısı olan 345 bin 933’e bölünce 15.7 çıkıyor. Yaklaşık 16 yıl. Bunların yaşını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek. Gerçek bu. Yıllık ihtiyaç belli, yuvarlak hesap 350 bin kişi. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var. Nasıl çözeceğiz?” diye konuştu.

2018’DE BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları:

*Bu durumda bedelli askerlik gündeme gelir mi?



- Öyle bir şey demiyorum. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor. Bu insanlar ne yapacak? Hayatını, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye’nin gerçekleri budur. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.



Ayrıca, özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetler’de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. Ve aldığımız önemli bir karar daha var. Operasyonlara, ön plana asla silah altındaki er-erbaşları göndermiyoruz. Arka planda lojistik destek veriyor

EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur.

2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Soru: Bir başka beklenti daha var bedelli bir daha gündeme getirildi. Siz nasıl bakıyorsunuz?



Başbakan Binali Yıldırım: Arkadaşlar, bakın bir şeyi paylaşmamızda fayda var. Bazı bilgileri ben paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Bakın şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585.210, yoklama kaçağı 570.422, bakaya 56.947, firar 5772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2.930.279, bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1.885.438. Silah altında bulunan er sayısı da 360.869. Ve 2019’da planlanan silah altına alınacak sayı 345.933. Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.



2018 Bedelli askerlik çıkacak mı sorusunun cevabını araştıran vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Bedelli askerlik konusunda, askerlik çağına gelen gençler özellikle sosyal medyadan sıklıkla 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorusunun cevabını arıyorlardı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de katıldığı seçim özel programında flaş açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı bir programda konu hakkında kısa bir değerlendirme de bulundu. Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın bu açıklaması bedelli bekleyen yüzbinlerce genci de heyecanlandırdı. İşte bedelli askerlik son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının ayrıntıları...



Milyonlarca kişi bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Bedelli askerlik 2018 son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.



"UYGUNSA ÖNÜNÜ AÇARIZ"



Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığım oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevap verdi.







EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?



Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.



Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur.



2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.









31 YILDA 5 KEZ ÇIKARILDI 428 BİN KİŞİ FAYDALANDI



Son 31 yılda 5 kez çıkarılan bedelli askerlikten 428 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992 ve 1999’da Marmara depremi sonrası bedelli askerlik çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelliden faydalandı. 1999’dan sonra 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlik için, 30 bin lira veren 70 bin 120 kişi yararlandı. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlandı. Son olarak 2014 yılında bedelli askerlik uygulaması çıkarılmıştı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi bedelli askerlik hakkından faydalandı. 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.