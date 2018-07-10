Bedelli askerlik son dakika 2018’de Bedelli askerlik çıkacak mı son durum haberleri nelerdir? Vatandaşlar bedelli askerlik bu sene çıkacak mı yeni açıklamalar neler araştırıyor. Bedelli askerliğe ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ak Parti grup Başkanvekili Mustafa Şentop yaptığı açıklama ile beş milyon genci heyecanlandırdı. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış şahsi kanaatim bu konu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir dedi. Bedelli askerliğe ilişkin diğer bir açıklama ise Binali Yıldırım tarafından geldi. Geçici bir düzenlemeden ziyade kalıcı bir çözüm getirmeyi daha mantıklı bulan Yıldırım meclisin Temmuz ayında tatile girmesi dolayısıyla Eylül ayını işaret etti. Bedelli askerliğe ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ak Parti grup Başkanvekili Mustafa Şentop yaptığı açıklama ile beş milyon genci heyecanlandırdı. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış şahsi kanaatim bu konu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir dedi. Bedelli askerliğe ilişkin diğer bir açıklama ise Binali Yıldırım tarafından geldi. Geçici bir düzenlemeden ziyade kalıcı bir çözüm getirmeyi daha mantıklı bulan Yıldırım meclisin Temmuz ayında tatile girmesi dolayısıyla Eylül ayını işaret etti.

Bedelli askerlik çıktı mı? Ak Parti grup Başkanvekilinden açıklama

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" dedi.

Habertürk canlı yayınında sorularını yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Başkanvekili Muş, "Meclis, otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu.

Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre Meclis'in çalışma tarihleri değişebilir."

"PARTİLERİN ALACAĞI ORTAK KARAR BELLİRLEYECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da "Kararın ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak." demiş ve "Partilerin Meclis grupları 15 Temmuz'dan sonra bir çalışma kararı alırlarsa Anayasa gereği Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Ne olacağını Meclis'te grubu olan siyasi partilerin ortak alacağı karar belirleyecek. Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti.

Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Bedelli yaşı ne olacak?

Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Ancak beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

Fiyat aralığı 20 bin TL civarında

Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Bedellik askerlik konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptıkları çalışmalarının sona erdiğini, ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayının ardından ekim ayında yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bedelli askerlik nedir?

Zorunlu askerlik yükümlülüğü taşıyanların (20 yaşını doldurmuş sağlıklı her bir birey) mevcut bu askerlik süresini kısaltmak için nakit bedel ödemesine “bedellik askerlik” adı verilir. İşin temel mantığı budur. Şartları sağlayıp gereken ücreti ödediğiniz durumda bedelli olarak askerliğinizi yapabilir, kısacası askerden “muaf” olabilirsiniz.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

Bedelli askerlik yapabilmenin iki farklı alternatifi bulunmaktadır. Bunları inceleyecek olursak;

1.ALTERNATİF: 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

2.ALTERNATİF: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.