Bedelli askerlik son dakika meclis kararı nedir Bedelli askerlik 28 gün şartı kalkacak mı yaş sınırı son durum ne olacak? Bedelli askerlik 2018 haberleri star.com.tr’de okunuyor. Bedelli askerlik ne zaman belli olacak? Milyonlarca genç bedelli askerlik son durum açıklamalarını merak ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşülecek. Bir önerge ile, 28 günlük eğitimden vazgeçilmesi ve bedel miktarını ödeyenlerin hiç silah altına alınmaması eğilimi doğdu. 28 günlük eğitimin kaldırılması ancak ücretin 20 bin liraya yükseltilmesi de diğer bir alternatif olarak gündeme geldi. AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta “Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı bekleniyor.

Bedelli askerlikte son durum ne? 28 gün şartı kalkacak mı? İşte detaylar

Bedelli askerlikte toplantı günü.. Bedelli askerlik düzenlemesi bugün görüşülecek

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda, 400 bin dolayında gencin yararlanması beklenen bedelli askerlik düzenlemesi bugün görüşülüyor.

AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta “Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı bekleniyor. Yurtdışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro’yu ödeyip Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Gurbetçilere, internet üzerinden teorik askeri bilgileri alıp sınavı tamamlamaları halinde terhis belgeleri postalanacak. Teklifte yer alan ‘e-askerlik’ uygulamasının komisyonda çıkarılması da tartışılıyor.

ÇÜRÜK YERİNE BEDEL

Askerlik yaparken firar edenlerin de bedelliden yararlanması öngörülüyor. Teklifte bu yönde değişiklik yapılması bekleniyor. Bu hakkın, yaş şartını (31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar) taşıyan 5 bin dolayında firariyi kapsayacağı belirtildi. Komisyona gelen mesajlar arasında, “askerliğe elverişli olmadıklarına” dair rapor alan bazı yükümlülerin bedelliden yararlanma talepleri var. Bu kabul edilirse çürük raporu alanlar da 15 bin lira karşılığında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Seçim kampanyalarına da damgasını vurarak kamuoyunda büyük beklenti yaratan bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre 25 yaş ve üzeri doğumlular, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

BEDEL TEK SEFERDE ÖDENECEK

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için de, başvurularda 15 bin Türk lirası ya da Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarından bu uygulamadan yararlananlar ise temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ya da ücretsiz izinli sayılacaklar.

CEZALAR KALKACAK

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Düzenleme tarihinden önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına ilişkin kararlardan ötürü askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın uygulamadan yararlanabilecekler.

YURT DIŞINDAKİLER İÇİN DE KALKIYOR

Yurtdışındaki Türk vatandaşları için getirilen 2 bin Euro ve 28 günlük uzaktan eğitim şartında da değişiklik olabileceği belirtildi. AK Parti kurmayları, miktarın bin Euro’ya düşürülmesinin istendiğini, ancak bunun karşılık bulmayacağını kaydetti. Kurmaylar, 28 günlük uzaktan askerlik eğitim şartının ise yurtiçindekine paralel olarak kaldırılacağını dile getirdi.

FİRARİLER DE KAPSAMDA

Öte yandan, teklifte zorunlu askerlik hizmetini yaparken firar edenlere yönelik de bir değişiklik yapılması öngörülüyor. Edinilen bilgilere göre sayıları 5 bin 700 civarındaki asker firarisinin de bedelli uygulamasından yararlanabilmesi için adım atılacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE 28 GÜN BOYUNCA VERİLECEK TEMEL EĞİTİMİN DETAYLARI NEDİR?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından bedelli askerlikte 28 gün boyunca verilecek temel eğitime ayrıntıları hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Naci Bostancı, "Bu bedellinin öncekilerden farkı, 28 gün askerlik eğitimi olması. Bu eğitimi de askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz. 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek" dedi. Bostancı, OHAL'in kaldırımlasına ilişkin de, "OHAL bittikten sonra bir süre daha, bu mücadeleyi sürdürenlerin elinde, toplumun selameti ve barışı bakımından imkanların olması gerekiyor" şeklinde ifadelere yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından Bedelli Askerlik hususuna dair getirilen düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) sunulacağını bildirerek, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan kişilerin bedelliden faydalanabileceğini ifade etti. Askerlik hizmetinde ise 25 ya da 28 gün üzerinde durulduğunu aktaran Bülent Turan; "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" şeklinde ifadelere yer verdi.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor?

Bedelli askerlikte yaş hesaplama yıla göre yapılıyor. Daha önceki uygulamalara bakılırsa, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar faydalanabilecek.

Bedelli askerlik nedir, ne demektir?

Bedelli askerlik, Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik’e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar.

Kimler bedelli askerlik yapabilir, bedelli askerlik şartları nelerdir?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Aşağıda ikinci madde nezdinde ülkemizde çıkartılan bedelli askerlik yasaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ülkemizde hangi yıllarda, kaç kere bedelli askerlik çıkarılmıştır?

Bedelli askerlik kaç kere, ne zaman çıktı?

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre bedelli askerlik ve bundan faydalanan kişi sayısı verilmiştir.