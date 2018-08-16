Bedelli askerlik son dakika YÖK kararı 2018 Bedelli askerlik 21 günlük eğitim nasıl olacak! Bedelli askerlik öğrenci ve çalışan 21 günlük eğitime tabi tutulacak mı? Bedelli askerlik 21 günlük eğitim süresi nasıl olacak? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılacak? Bedelli askerlik ücreti hangi bankalara yatırılacak? Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri? YÖK bedelli askerlik yapacak öğrencileri idari izinli sayacak! YÖK, bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verdi. YÖK, bedelli askerlikten yararlanacak üniversite öğrencilerinin temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yeni düzenlemeden, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanacak. Bedelli askerlikten faydalananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak. T.C. Milli Savunma Bakanlığı basın duyurusu yaparak başvuru kılavuzunu yayınladı. Yüz binlerce aday http://asal.msb.gov.tr adresinden bedelli askerlik başvurusu yapmaya devam ediyor. İşte Bedelli askerlik son dakika haberleri

Yurt dışındaki Türkler de, ülkelerindeki Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak bedelli askerlik başvurularını gerçekleştirecek. Gurbetçiler, 2 bin Euro ücret ödeyerek düzenlemeden faydalanabilecek. Gurbetçilerin bu yasadan faydalanabilmeleri için en az 3 yıl yurt dışında bulunmak şartı aranacak.



Ayrıca yasadan yararlanmak isteyen yükümlülerin de 3 ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Bedelli askerlik için yapılan talepler karşılığını buldu. Hükümet 24 Haziran seçimlerinin ardından "Bedelli Askerlik Kanunu"nu TBMM'den geçirdi ve dün itibarıyla da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin hemen ardından T.C. Milli Savunma Bakanlığı basın duyurusu geçerek "Bedelli Askerlik Başvuru Kılavuzu"nu yayınladı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NE ZAMAN?



Bedelli askerlik 3 Ağustos 2018 Cuma itibarıyla yürürlüğe girdi. Hafta sonu tatil olması nedeniyle başvurular 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü başlayacak. Yasanın yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 3 ay boyunca başvuru yapılabilecek. Ücretler ise Halkbank ve Ziraat Bankası üzerineden yatırılıacak.







BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bedelli askerlik uygulamasından;



a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;



(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),



(2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.),



(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),



b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,



c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,



ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.



3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka



hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.



4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.



5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.



6. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

DÖNEM DÖNEM GİDECEKLER



Önceki bedelli askerlik uygulamasında Burdur’da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez farklı birliklerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. Başvuru sayısına göre uygulamadan yararlanacakların askerlik eğitimine farklı celp dönemlerinde alınabileceği de belirtilirken, “Genelkurmay Başkanlığı’nın kuvvet komutanlıklarıyla birlikte yürüttüğü bu planlamada başvuru sayısı etkili olacak” değerlendirmesi yapıldı.



SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ



Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, “Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak” bilgisi verildi. Eğitimin içeriğine ilişkin, “Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler” bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.



Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.



3 AY ERTELEMELİ BEDELLİ KREDİSİ



TBMM Genel Kurulu’na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından bankalar bedelli askerlik kredisi kampanyaları için düğmeye bastı. İlk açıklayan ise ING Bank ve Yapı Kredi oldu. ING Bank ‘bedelli askerlik kredisi’nden müşteriler, yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleriyle yararlanabilecek. Ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecekler. Şayet 48 ay vadeli yüzde 1.74 faizle 15 bin lira kredi alınırsa geri ödemesi 23 bin 895 lira oluyor. Yapı Kredi’den bedelli askerlik kredisi kullanmak isteyenler ise yüzde 2.02’den başlayan faiz oranlarıyla 15 bin TL krediyi 48 ay vadede geri ödeyebilecekler.

KARTLA ÖDEME YAP



Faturaların da kredi kartıyla ödenmesini isteyen Nacar, “Bu kredi skorunu yükseltir. Acil nakit için aynı anda birden çok bankaya başvuru yapma” dedi. Nakit için gayrimenkulünü satmak isteyenlere de sakin olmaları tavsiyesinde bulunan Nacar, “Şu an kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı için doğru zaman olmayabilir” diyerek, yasanın beklenmesi önerisinde bulundu.

KIŞLADAN GİRMEYEN YARARLANACAK



Askerlik için karar aldırtanların da bedelli askerlik uygulamasından yararlanacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’te bu konuda yaşanan tartışmaları yanıtlarken, ağustos celbi için karar aldırtanların da uygulamadan yararlanabileceğini belirterek, “Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler” dedi.