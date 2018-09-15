Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci bugün başladı. Müracaat sürecini tamamlayan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden ilk celp döneminde faydalanacaklar, bugün Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldi.

Nizamiyede aileleriyle vedalaşan yükümlüler, görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" sözleriyle karşılandı.

Daha sonra kimlik tespiti yaptıran ve er özlük dosyasını alan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerini bitirdikten sonra 21 günlük vatani görevine başladı. Askerler, tahsis edilen otobüslerle birliklerine gitti.

Bedelli askerlikten faydalanacak yükümlülerden Doğan Yazıcı, bedelli çıktığı gün başvuru yaptığını belirtti.

Rize'den geldiğini ve iki çocuğu olduğunu ifade eden Yazıcı, "Rize'de kendi işimizi yapıyordum. Askerlik için 21 gün yeterli değil ama çalıştığımız için boş zamanımız olmadı ve askere gelemedik. Şimdi şafak 21 gün." dedi.

Murat Aluç da uzun zamandır bedellinin çıkmasını beklediğini vurgulayarak, "Bazılarımızın askere gitmek için zamanı elverişli olmuyor. Ben de bakaya kalmıştım. Gelmek için fırsatımız olmadı. Bedelli askerlik benim durumda olanlar için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Berkay Kuru ise bedelli askerlik için açıklanan fiyatın makul olduğunu, kendisinin de bu imkanı değerlendirdiğini aktardı.

21 günün kısa bir süre olduğunu anlatan Kuru, "21 gün de olsa iyi ki geldik. Sonuçta askerlik hizmeti. Buradan çıktıktan sonra askerlikle ilgili bir anımız bir fotoğrafımız olacak. İşten 21 gün izin aldım geldim. Bu hizmeti bitirdikten sonra yeniden işime döneceğim." diye konuştu.