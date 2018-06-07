Bedelli askerlikte yaşın 28-25, ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor
Bedelli askerlikte yaşın 28-25, ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor
Son günlerde sürekli gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı ortak çalışma başlattığı söyledi.
Atik, bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceğini ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu belirtti.
Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Atik, hükümetin bu konuda çalışma yaptığını yineleyerek ‘Seçimden hemen sonra yerel seçimlerden önce bedelli askerlik çıkarılacak’ dedi.
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