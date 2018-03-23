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Bediüzzaman bugün anılıyor

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursî vefatının 58. yılında anılıyor.

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Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde (Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi, Sultanahmet) düzenlenen anma programı bugün saat 14.00’te başlayacak. Programa Prof. Dr. Faris Kaya, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Prof. Dr. İshak Özgel ve Doç. Dr. Ahmet Yıldız konuşmacı olarak katılacak.

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