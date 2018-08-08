Beğendiği silah için  8. cinayeti işledi

Kayseri’de 2017’de cezaevinden tahliye olan seri katil Hamdi Kayapınar, geçen hafta 8. cinayetini işledi. Erenköy Mahallesinde 2 Ağustos akşamında bir iş adamına ait villanın güvenlik görevlisi Sami Yılmaz, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Katilin bulunması için kurulan ekip 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarını izleyerek, şüphelinin ‘Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğunu belirledi. Seri katil Kayapınar, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kayapınar, 1994’te henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi. 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürmekten ve iki kişiyi yaralamaktan yargılandı. Kayapınar’ın 2002’de seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlattığı öğrenildi.

SİLAHINI BEĞENMİŞ

Kayapınar’ın evindeki aramada, Yılmaz’dan gasp ettiği tabanca, olayda kullandığı tüfek, eldiven, kar maskesi bulundu, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayapınar, emniyette ilk sorgusunda güvenlik görevlisinin silahını beğendiği için cinayeti işlediğini söyledi.