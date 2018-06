Bekçi alımı 2018 ön başvuru işlemi ve müracaat formu EGM son dakika Çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru şartları neler

2018 Bekçi alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. İstanbul Bursa Diyarbakır Ankara İzmir bekçi alımı başvuru işlemi ve şartalrı neler? 2018 Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru formu ve gerekli belgeler nereden temin edebilirim? Bekçi maaşları ne kadar? Başvurular nereye yapılacak? 2018 Bekçi alım başvuru şartları neler? Bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Bekçi alımı başvuru mülakaat soruları ve yazılı sınav soruları nasıl olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından bekçi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, söz konusu alımlar için başvuruların başlamasıyla birlikte başvuru şartlarının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 7 bin bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi'nce yayınlanan ilanın ardından, başvuruları için bu mesleği yapmak isteyen vatandaşların bir numaraları gündem maddesi oldu. İşte, 2018 bekçi alımı başvuru işlemi ve şartları



BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI



Bekçi alımı ön başvurular internetten yapılacak! Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına ön başvurular, Akademinin internet sitesinden yapılacak. Ön başvurusunu yapan ve bankaya müracaat ücretini yatıran adaylar, daha sonra Akademinin internet sitesinden duyurulacak merkezlere şahsen başvuruda bulunacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.



772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 7.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.



2018 yılında yapılacak 7 bin bekçi alımının başvuru tarihi belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu ilan için başvuruların 8 Haziran Cuma günü başlayacağını açıkladı.



73 ilimize (7.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.



ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI 1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80 2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110 3 Ağrı 90 40 Manisa 170 4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170 5 Ankara 150 42 Muğla 200 6 Antalya 100 43 Muş 60 7 Artvin 50 44 Nevşehir 65 8 Aydın 170 45 Niğde 75 9 Balıkesir 170 46 Ordu 50 10 Bilecik 65 47 Rize 100 11 Bingöl 60 48 Samsun 50 12 Bitlis 65 49 Siirt 65 13 Bolu 65 50 Sinop 50 14 Burdur 65 51 Sivas 110 15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200 16 Çanakkale 90 53 Tokat 90 17 Çankırı 50 54 Trabzon 150 18 Çorum 90 55 Tunceli 50 19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150 20 Edirne 90 57 Uşak 75 21 Elazığ 100 58 Van 200 22 Erzincan 65 59 Yozgat 75 23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80 24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75 25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50 26 Giresun 75 63 Karaman 60 27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75 28 Isparta 85 65 Batman 100 29 İstanbul 200 66 Bartın 50 30 İzmir 100 67 Ardahan 50 31 Kars 60 68 Iğdır 50 32 Kastamonu 70 69 Yalova 65 33 Kayseri 180 70 Karabük 60 34 Kırklareli 75 71 Kilis 50 35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90 36 Kocaeli 100 73 Düzce 70 37 Konya 250 TOPLAM 7000





ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



BAŞVURU KILAVUZU

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ





UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.



UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.



Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.



UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.









BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda aranan şartların bu yıl da aranacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dönemde yapılan alımlarda şu şartlar vardı;



a) Türk vatandaşı olmak,



b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)



c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,



ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,









BEKÇİ ALIM SINAVI NASIL YAPILACAK?



Geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alım sınavları için açıklanan detaylar şunlardı;



İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.



Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.



Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.



Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.



Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.



Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.



Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.



Bekçi alımı ne zaman 2018, bekçi alım başvuru formu nereden ve nasıl yapılacak araştırmaları hız kazandı. Çarşı ve mahallelerde görev yapacak olan 7 bin bekçi için başvurular 8 Haziran'da başlıyor. 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış adaylar bekçilik için başvuruda bulunacak. Türk vatandaşı olma zorunluluğunun olduğu bekçi adaylarına yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Sınavlardaki başarı puanına göre bekçi alımı yapılacak. Peki Türkiye'nin farklı illerinde istihdam edilecek bekçilerin maaşı ne kadar olacak, 2018 bekçi maaşları ne kadar olacak sorusunun net yanıtı henüz hükümet tarafından açıklanmadı. Başvuruların ardından bekçi maaşlarının netlik kazanması bekleniyor. 2018 yılı bekçi alımlarında başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekecek. Büyük şehirlerde İstanbul Ankara, İzmir Bursa illerinde bekçi alım sayıları belli oldu; Ankara 150, Bursa 100, İzmir 100, İstanbul 200 bekçi alımı ilanına çıkacak.



Bekçi alımı TCK hükümleri neler



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartı da aranacak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.



2018 yılı bekçi alımlarında başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekecek.



Büyük şehirlerde İstanbul Ankara, İzmir Bursa illerinde bekçi alım sayıları belli oldu; Ankara 150, Bursa 100, İzmir 100, İstanbul 200 bekçi alımı ilanına çıkacak.



Diğer illerde 17 bin kişinin kadro sayısı dağılımı şöyle;



Adıyaman 85, Afyonkarahisar 110,

Ağrı 90, Aydın 170, Balıkesir 170, Bilecik 65,

Bingöl 60, Bitlis 65, Bolu 65, Burdur 65,

Bursa 100, Çanakkale 90, Çankırı 50, Çorum 90,

Denizli 170, Edirne 90, Elazığ 100, Erzincan 65,

Erzurum 75, Eskişehir 170, Gaziantep 100,Gümüşhane 50,

Isparta 85, Kars 60, Kastamonu 70, Kayseri 180,

Kırklareli 75, Kırşehir 65, Kocaeli 100, Konya 250,

Kütahya 80, Malatya 110, Manisa 170, Kahramanmaraş 170,

Muğla 200, Muş 60, Nevşehir 65, Ordu 50,

Rize 100, Samsun 50, Siirt 65, Sinop 50,

Sivas 110, Tekirdağ 200, Tokat 90,Trabzon 150,

Tunceli 50, Aksaray 75, Bayburt 50, Karaman 60,

Kırıkkale 75, Batman 100, Bartın 50, Ardahan 50,

Iğdır 50, Yalova 50, Karabük 60, Osmaniye 90,

Düzce 70, Şanlıurfa 150, Uşak 75, Van 200,

Yozgat 75, Zonguldak 75,



BEKÇİ ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında illere göre sayı dağılımı, başvuru şartları, başvurunun nasıl yapılacağı, sınav tarihleri ve diğer tüm ayrıntılar Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfaları aracılığı ile başvuru son tarihinden en az on beş gün evvel duyurulacaktır. Üç aşamalı sınava tabi tutulacak olan adayların sınavlarda ödeyeceği ücret Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenecek.







ÜÇ AŞAMALI SINAV NASIL OLACAK?



Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında artık adaylar üç aşamalı sınavdan geçerek sınanacaklar;



*İlk önce yazılı sınav ile karşılaşacak olan bekçi adaylarına bu sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konuları ile ilgili sorular yöneltilecek. Yapılan sınavda adaylar optik kağıt üzerinde işaretleme yapacaklar ve başarılı sayılmak için en az 50 puan almaları gerekecek. (Bakanlık isterse bu başarı puanına müdahale edebilecek)



*Daha sonraki aşama olan fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.



*Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü sınavda ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.



ÜÇ SINAVIN ORTALAMASI GİRİŞ PUANI OLACAK



Sözlü, yazılı ve fiziki sınavların sonucunda aldığı puanlar adayın esas giriş puanını belirleyecek. Esas giriş puanı; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamı ile hesaplanacak. Bu aşamadan sonra aday asıl listesi yayınlanacak. Listede yer alan bekçi adayları hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonrasında ise, bu aşamaları başarı ile geçenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.



HANGİ İLDEN NE KADAR BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacak olan bekçiler için 2018 yılında 7 bin kişi alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde bulunan genel müdürlüklere bekçi alımları için sayıları paylaştı.



Büyük şehirlerde İstanbul Ankara, İzmir Bursa illerinde bekçi alım sayıları belli oldu; Ankara 150, Bursa 100, İzmir 100, İstanbul 200 bekçi alımı ilanına çıkacak.



Diğer illerde 700 bin kişinin kadro sayısı dağılımı şöyle;



Adıyaman 85, Afyonkarahisar 110, Ağrı 90, Aydın 170, Balıkesir 170, Bilecik 65, Bingöl 60, Bitlis 65, Bolu 65, Burdur 65, Bursa 100, Çanakkale 90, Çankırı 50, Çorum 90, Denizli 170, Edirne 90, Elazığ 100, Erzincan 65, Erzurum 75, Eskişehir 170, Gaziantep 100,Gümüşhane 50, Isparta 85, Kars 60, Kastamonu 70, Kayseri 180, Kırklareli 75, Kırşehir 65, Kocaeli 100, Konya 250, Kütahya 80, Malatya 110, Manisa 170, Kahramanmaraş 170, Muğla 200, Muş 60, Nevşehir 65, Ordu 50, Rize 100, Samsun 50, Siirt 65, Sinop 50, Sivas 110, Tekirdağ 200, Tokat 90,Trabzon 150, Tunceli 50, Aksaray 75, Bayburt 50, Karaman 60, Kırıkkale 75, Batman 100, Bartın 50, Ardahan 50, Iğdır 50, Yalova 50, Karabük 60, Osmaniye 90, Düzce 70, Şanlıurfa 150, Uşak 75, Van 200, Yozgat 75, Zonguldak 75.



Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Eski Alımlarda Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları



Neden bekçi olmak istiyorsun?

Kendinden kısaca bahseder misin?

İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?

FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?

Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

Bekçi olmazsan ne olursun?

Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?

Başkanlık sistemi nedir?

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?

Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?

Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.

Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?

Esnafla nasıl iletişimin olmalı?

bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı?

Bekçiler asayiş için önemli mi?

Neden bu mesleği seçtin?

Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?

Bekçilik sana ne kazandıracak?

Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?

Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?

Türkiye’de yer alan adli kolluk kuvvetleri nelerdir?

Türkiye’de yer alan idari kolluk kuvvetleri nelerdir?

İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.

Biyolojik delil nedir?

Kimyasal reaksiyon nedir?

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.

Dijital delil nedir?

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?

Meclis soruşturması nedir?

İki taraflı ajan ne demektir?

NATO nedir?

Sponsor nedir?

Öz yönetim nedir ?

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?

Öz savunma nedir?

Modernizm nedir?

Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.

Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın?

Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?

1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz.

Fiil ehliyeti nedir?

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız.

Parlâmento kararları nedir?

Türkiye anayasalarını sayınız.

Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?

Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?

Enflasyon nedir?

Tanık ne demektir?



Çarşı ve Mahalle bekçisi ne kadar maaş alıyor?



Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların bu meslek içerisindeki maaş durumu da kendileri için ayrıca önemlidir. Çarşı ve mahalle bekçisinin 2017 yılı itibari ile maaşlarının ortalama 2700 tl civarında olduğu söylenmektedir. Bekçilerin maaşları eş ve çocuk durumuna göre değişmektedir. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam şuanda yeni işe başlamış bekçinin maaşıdır. Bekçilerin bu maaşına eş ve çocuk yardımı da ekleyecek olursak ortalama olarak 3000 tl civarında bir maaş aldıklarını söyleyebiliriz