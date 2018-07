Bekçi alımı sağlık şartları neler 2018 Bekçi alımı mülakat soru örnekleri yazılı sınav tarihi

2018 Bekçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? 2018 Bekçi alımı sınav soruları nasıl olacak? Bekçi alımı sınav tarihi ne zaman? Bekçi alımı başvuru formu ve giriş belgesi yayımlandı mı? soruların yanıtları haberimizde. Polis Akademisi'nden daha önce duyurulan 7000 çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru merkezleri ve tarihleri açıklandı. Bekçi alımı için ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru yapacakları ve ön sağlık kontrolünde geçecekleri yerler ile tarihleri açıklandı. Polis Akademisi tarafından yayımlanması beklenen bekçi alımı sınav giriş yerleri ve başvuru formu, adayların erişimine açıldı. Türkiye genelinde birçok merkeze yapılacak olan alımlarla ilgili sınav gerçekleştirecek olan Polis Akademisi, başvuru formu ve sağlık bilgilendirme formu hakkında detayları paylaştı. Polis Akademisi, bekçi alımı aday sınav giriş belgesi ekranı haberimizde. Polis Akademisi, 7000 bekçi alımı için yapılan ön başvurulardan sonra şahsen başvuru merkezleri ve tarihleri sitesinde açıklandı. 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı için adayların evrak teslimi ve şahsen başvuru yapabilecekleri merkezler ile ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezlerin yerleri ile tarihleri belli oldu. Başvuru merkezlerini haberimizdeki linkten giriş yaparak öğrenebilir, aynı zamanda sınav giriş belgesini temin edebilirsiniz. Bekçi alımı ile çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edecek olan Polis Akademisi Başkanlığı, sınav giriş belgesi hakkında gerekli bilgileri 6 Temmuz Cuma günü yayımladı. İşte 2018 bekçi adaylarının merak ettiği o form ve ve detaylı bilgiler



Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sınav kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile “www.pa.edu.tr” internet adresinden öğrenebilecek.





BEKÇİ ALIMI BAŞVURU MERKEZLERİ VE TARİHLERİ



Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların Başvuru Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.







SINAV NASIL OLACAK?



Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Sınavlar ve başvuru ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.



BAŞVURU FORMU VE GİRİŞ BELGELERİ CUMA GÜNÜ YAYIMLANDI



BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALIYOR?



Adaylardan başvuru formu içerisindeki kimlik bilgileri, evliyse eşinin kimlik bilgileri, şehit veya vazife malulu eşi ya da çocuğu olup olmadığı, askerlik durumu, mezun olduğu okul ve yılı, telefon numarası, ikamet adresi, adli sicil kaydı (kendisi ve eşinin) beyanı, siyasi parti üyelik durumu, gibi bilgiler talep edilecek.



Adaylar daha sonra şu ifadenin altına imzasını atarak formu teslim etmeye hazır hale getirmiş olacak;



"02 Mart 2018 tarih ve 30348 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Çarış ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 5'inci Maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıyorum. Bu madde hükümlerine göre müracaatıma engel bir durumumun bulunmadığını ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi halde başvurumun aynı yönetmeliğin 8'inci Maddesinin 3'üncü bendi gereğince başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi halinde başvurumun geçersiz sayılacağını okudum ve anladım"



İLK AŞAMA ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

1. Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.



2. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.



3. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.



4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.







SONRAKİ AŞAMA YAZILI SINAV

1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.



2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.



3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.



4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.



5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.



FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI ÖNEM ARZ EDİYOR

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.



2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.



a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.



b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.



c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.



3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.



SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.



2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.



3. Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.



ADAYLARIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.