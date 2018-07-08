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Bekçi alımı sınav başvuru merkezleri açıklandı

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı'na katılacak adayların müracaatlarının alınacağı ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri tarihlerle başvuru merkezleri açıklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınav kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile "www.pa.edu.tr​" internet adresinden öğrenebilecek.

Adaylar, ilan edilen başvuru merkezlerine belirlenen tarihlerde şahsen müracaat edecek ve ön sağlık kontrolünden geçecek.

Bu aşamalarda başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

İnternetten yapılan sınav giriş duyurusunun, tebliğ niteliği taşıdığı vurgulandı.

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