Bekir Bozdağ: ABD'nin İncirlik çekileceğini ABD'li komutanlar yalanladı

ABD ordusunun İncirlik’ten çekileceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Bozdağ, “ABD’nin İncirlik’ten çekilmesi veya oradaki gücünü azaltmasına dair haberler medyada yer aldı. Ancak bu haberlerin içerisinde ABD’li yetkililerin bunu yalanladığı da yer aldı. Bizdeki bilgiler bu yönde. ABD’nin aldığı bir kararın olmadığı yönündedir” dedi.

ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMESİ

Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı" dedi.