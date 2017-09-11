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Bekir Bozdağ: Almanya, AB’nin patronu değil

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Almanya ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Almanya ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

ALMANYA KENDİSİNİ AB'NİN PATRONU GİBİ GÖRÜYOR 

Türkiye ülke güvenliğini ilgilendiren konularda tehditlerle alacağı kararlardan vazgeçmesi mümkün değildir. Ülke güvenliği için hangi kararlar alınması gerekiyorsa o kararları tereddütsüz bir şekilde alırız. Hiç bir tehdit bizi tedbir almaktan geri koyamaz. Burada AB üyesi ülkelere dönük de çok önemli açıklamalar yapılıyor. Almanya kendisini AB'nin patronu gibi görüyor. Onlar adına karar alıyor ve o kararları onlardan çıkaracağına inanıyor.

TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ AB'YE DE KAZANDIRIR 

Her bir üye ülke bağımsız ve egemen bir ülkedir. Bu açıklamalara baktığınızda Almanya'nın bu bağımsız ve egemenliğini kabul etmediğini görüyoruz. Bir ülke ile AB arasında yaşanacak bir sorun birden AB üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki bir soruna dönüşürse bunun altından hiç bir ülke kalkamaz. AB'ye Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa'ya da kazandırır Türkiye'ye de kazandırır. Onun için biz diyoruz ki kazan kazan yöntemi ile bu işi götürelim. 2017 yılı maalesef Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde seçim olması sebebiyle Türkiye seçim malzemesi yapılmış ve bu da Türkiye AB ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine kadar varmıştır. Umarız seçim sonrası bu yaklaşımlar ortadan kalkar.

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