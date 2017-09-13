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Bekir Bozdağ'ın alıkonulmasına ilişkin davaların birleştirilmesi talep edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı personeli 13 sanığın, Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecileri alıkoyma planına yönelik davanın, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanıklı davayla birleştirilmesi için Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinden muvafakat istenmesi kararlaştırıldı.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı personeli 13 sanığın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecileri alıkoyma planına yönelik davanın, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanıklı davayla birleştirilmesi için Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinden muvafakat istenmesini kararlaştırdı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un kaçırılma planına ilişkin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bazı sanıklar hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan darbe girişimi davası olduğunu, her iki dava arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğunu belirterek, dava dosyasının birleştirilmesi konusunda muvafakat istenmesini talep etti.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Bozdağ, Gökçek ve Dinç'in avukatları ise birleştirme talebinin reddini istedi.

Sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanıklı davayla birleştirilmesi için Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinden muvafakat istenmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

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