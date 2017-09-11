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Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine  ilişkin, aralarında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel  Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik davanın görülmesine yarın başlanacak. 
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı kurmay  albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi  ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye  teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye  olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve  37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
 
 Müştekiler arasında, 15 Temmuz'da Adalet Bakanı olan Başbakan  Yardımcısı Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin  Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan,  İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy  yer alıyor.
 
KAÇIRMA PLANI ARABADAN ÇIKTI 
 
İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma  kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması  sırasında, şüpheli eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargahın park  alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı  notlar ele geçirildi.   Notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler  tarafından, Bozdağ, Gökçek, Lekesiz, Aslan, Dinç ile Aksoy'un zorla derdest  edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmişti.

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