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Bekir Sıtkı Albayrak hayatını kaybetti

Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak, 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il yönetim kurulu üyeliği yapan Mimar Bekir Sıtkı Albayrak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu.

CENAZE PROGRAMI

Albayrak'ın cenazesi, cuma günü (Yarın) ikindi namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nden kaldırılacak. Ayrıca, Altunizade'de Erzurum Sitesi'ndeki Zahidiye Camii'nde 3 gün boyunca taziye kabulü olacak.

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