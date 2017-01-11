Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bekir ve Mahmut Sami Boydak tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağlayıp, örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 110 iş adamından Bekir ve Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında bulunduğu 60'ı tutuklandı.

  • 1
  • 4
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
x

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak da var. Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 60'ı tutuklanırken 50'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
35 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ
 
Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iş adamlarından, 110'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. 54 iş adamı ise serbest bırakıldı.
 
ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
 
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak'ın da bulunduğu 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Kardan gelin- damat yaptılar

Kardan gelin- damat yaptılar

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA