Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bel fıtığına rot balans!

Rot balans ustası İbrahim Tetik kendi kurduğu inversiyon aletiyle, bel fıtığı rahatsızlığı olanlara şifa dağıttığını iddia ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya’da rot balans ustası  İbrahim Tetik (54) fıtık başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşları kendi yaptığı inversiyon aletiyle tedavi etmeye çalışıyor. İyi niyetle yaptığı bu uygulama ile aslında insanların hayatını tehdit eden Tetik ilginç yöntemi şöyle anlatıyor: 

İNTERNETTEN BAKTIM

Mesleğimden ötürü yaklaşık 15 yıl önce bel fıtığına yakalandım. Doktora gittim, ameliyatlık bir durum olmadığını öğrendim. İnversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olan kişilere gittim. Çok rahatladım. İnternette araştırdım ve bu inversiyon aletini yaptım. Aleti kendim için yaptım ama esnaf arkadaşlar ile kamyoncu, otobüsçü arkadaşlara da yardımcı oluyorum. 6 aydır 30-40 arkadaşımıza baktık. Hastayı ayağından baş aşağı bağlıyoruz, kurduğumuz sistemle rahatsızlığı olan kişileri ters asıyoruz. Diskleri, omuriliğin arasına sıkışmış olan sinirlerin açılmasını sağlıyoruz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Binlerce kuş bunu meydana getirdi

Binlerce kuş bunu meydana getirdi

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA