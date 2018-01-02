Bel fıtığına rot balans!

Antalya’da rot balans ustası İbrahim Tetik (54) fıtık başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşları kendi yaptığı inversiyon aletiyle tedavi etmeye çalışıyor. İyi niyetle yaptığı bu uygulama ile aslında insanların hayatını tehdit eden Tetik ilginç yöntemi şöyle anlatıyor:

İNTERNETTEN BAKTIM

Mesleğimden ötürü yaklaşık 15 yıl önce bel fıtığına yakalandım. Doktora gittim, ameliyatlık bir durum olmadığını öğrendim. İnversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olan kişilere gittim. Çok rahatladım. İnternette araştırdım ve bu inversiyon aletini yaptım. Aleti kendim için yaptım ama esnaf arkadaşlar ile kamyoncu, otobüsçü arkadaşlara da yardımcı oluyorum. 6 aydır 30-40 arkadaşımıza baktık. Hastayı ayağından baş aşağı bağlıyoruz, kurduğumuz sistemle rahatsızlığı olan kişileri ters asıyoruz. Diskleri, omuriliğin arasına sıkışmış olan sinirlerin açılmasını sağlıyoruz.