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Belediye baþkaný dahil 4 zanlý tutuklandý

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan, Ömerli Belediye Baþkaný Süleyman Tekin'in de aralarýnda yer aldýðý 4 zanlý tutuklandý.

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Ömerli Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Ýlçe Jandarma Komutanlýðý binasý nizamiyesine bombalý araçla düzenlenen saldýrýyla ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda 27 Aralýk 2016'da gözaltýna alýnan Tekin ile belediye çalýþanlarý Hakký E, Sercan G. ve Mehmet B, emniyet ve jandarmadaki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliðe çýkarýlan 4 zanlý, "terör örgütü üyeliði" suçundan tutuklandý.

Ömerli Ýlçe Jandarma Komutanlýðý binasý nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lý teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda, bir týr sürücüsü hayatýný kaybetmiþ, askerlerin de aralarýnda bulunduðu 16 kiþi yaralanmýþtý.

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