Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Belediye çalışanları 'Zeytin Dalı' için gönüllü oldu

Sakarya'da, Serdivan Belediyesi'nin 300 çalışanı, TSK'nin Afrin harekatına destek vermek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sakarya'da, Serdivan Belediyesi'nin 300 çalışanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları ile Sakarya Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelen 300 belediye çalışanı dilekçelerini yetkililere vererek, Afrin'de Mehmetçiğin yanında yer almak için başvuru yaptı.

Bir süre askerlik şubesi önünde tekbirler getiren grup, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Belediye çalışanları adına konuşan Sezgin Kurt, Suriye Afrin'de askerlerin yanında olmak adına başvurduklarını söyledi.

Belediye çalışanları olarak askerin ve devletin yanında olduklarını ifade eden Kurt, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah sağlık sıhhat versin. İslam dünyasının lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda, gitmiş olduğu hedefe gözümüzü kırpmadan gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin." diye konuştu.

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından askerler belediye çalışanlarına çay ikram etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerden arındırılan Azez´de teşrik tekbirleri

Teröristlerden arındırılan Azez´de teşrik tekbirleri

Sınır ötesi hendek operasyonu

Sınır ötesi hendek operasyonu

Ünlü mankenin babası çadırda ölü bulundu şoke olacaksınız

Ünlü mankenin babası çadırda ölü bulundu şoke olacaksınız

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA