Belediye çalışanları 'Zeytin Dalı' için gönüllü oldu

Sakarya'da, Serdivan Belediyesi'nin 300 çalışanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları ile Sakarya Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelen 300 belediye çalışanı dilekçelerini yetkililere vererek, Afrin'de Mehmetçiğin yanında yer almak için başvuru yaptı.

Bir süre askerlik şubesi önünde tekbirler getiren grup, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Belediye çalışanları adına konuşan Sezgin Kurt, Suriye Afrin'de askerlerin yanında olmak adına başvurduklarını söyledi.

Belediye çalışanları olarak askerin ve devletin yanında olduklarını ifade eden Kurt, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah sağlık sıhhat versin. İslam dünyasının lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda, gitmiş olduğu hedefe gözümüzü kırpmadan gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin." diye konuştu.

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından askerler belediye çalışanlarına çay ikram etti.