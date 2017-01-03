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13 meclis üyesi asansöre aynı anda bindi, dakikalarca mahsur kaldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, meclis toplantısına katılmak isteyen AK Partili ve CHP’li 13 meclis üyesi, hep birlikte asansöre binince aşırı yüklenmeden dolayı asansörde dakikalarca mahsur kaldı.

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Edinilen bilgiye göre, Karabağlar Belediye Meclisi toplantısına yetişmeye çalışan AK Partili ve CHP’li meclis üyelerinden oluşan toplamda 13 kişi, hep birlikte belediye binasındaki asansöre bindi. Meclis toplantı salonuna çıkmaya çalışan üyeler, bir anda aşırı yüklenme nedeniyle asansörde mahsur kaldı. Hemen telefonlara sarılan meclis üyeleri, belediye görevlilerinden yardım istedi. Olayı öğrenen görevliler, hemen asansörde mahsur kalan meclis üyelerini kurtarmak için bir çalışma başlattı. Yoğun uğraş veren belediye personelleri dakikalarca uğraştı.  

 

 

Herkes seferber oldu, ilginç görüntüler oluştu

Görevliler, yarım saati aşkın bir süre sonunda asansör kapısını iyice zorlayarak yarısına kadar açtı. Kapıyı tam olarak açamayan personeller, daha sonra meclis üyelerini teker teker tahliye etti. AK Partili ve CHP’li meclis üyelerinden oluşan toplam 13 kişinin ise asansörden inişi ilginç görüntüler oluşturdu. O anları ise yine AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi olan Emrullah Kavuz cep telefonuna kaydetti. 13 meclis üyesinin mahsur kalması nedeniyle de toplantı yarım saat geç başladı.

 

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