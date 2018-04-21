Belediye Sosyal Sorumluluk Ödülü Ümraniye'nin!

“Kızıl Elma” Temalı İz Bırakanlar Ödül Gecesinde; Ümraniye Belediyesi’ne 6 ödül birden geldi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a “Kızıl Elma Özel Ödülü” ve “Alanında İz Bırakan Ekip-1989-1991 Yılları Arası Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığına Vefa Ödülü”, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Küçükkapdan ve Maliki Ejder Batur’a “Alanında Çıkış Yapan Siyasetçi Ödülü”, Ümraniye Belediyesi Sosyal Marketler Projesine “Belediye Sosyal Sorumluluk Ödülü” ve Ümraniye Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne “Alanında En İyi Çıkış Yapan Ekip Ödülü” olmak üzere 6 ödül Ümraniye Belediyesi’nin oldu. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu’nun da “Alanında En İyi Çıkış Yapan İlçe Başkanı” ödülünü almasıyla Ümraniye, bir programda 7 ödülün sahibi oldu.

İstanbul Takipte Haber Sitesi’nin 4 yıldır düzenlediği ve bu yıl temasını “Kızıl Elma” olarak belirlediği ödül gecesinde çeşitli alanlarda ödüller sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen ödül törenine; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, İstanbul Takipte Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Yelkenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demir, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Ümraniye Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Türkân Öztürk ve Mustafa Küçükkapdan, Refah Partisi Eski Siyasetçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Takipte Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Yelkenci’nin teşekkür ve tanıtım konuşmasıyla başlayan program ödül töreniyle devam etti.

Ödül töreninde “Kızıl Elma Özel Ödülü” ve “Alanında İz Bırakan Ekip-1989-1991 Yılları Arası Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığına Vefa Ödülü” alan Başkan Hasan Can’a ödüllerini Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış takdim etti.

Ödüllerini almasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; “Tüm belediyelerimiz, hükûmetimiz ve devletimiz çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun, bizlere daha iyi hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Ülkemiz son 15 yıldır yaşadığı gibi güzel bir dönemi daha evvel yaşamadı. Allah bizi bu gördüklerimizden geri koymasın. Rabbim milletimize sıkıntı yaşatmasın. Bu hizmetleri görüyorsunuz, ben inanıyorum ki sağduyulu kardeşlerimiz sayesinde 24 Haziran’da sandıktan çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Daha güçlü bir iktidarla milletimize daha hızlı hizmet vermek istiyoruz. Rabbim bizlere daha iyi hizmetler yapabilmeyi nasip etsin” dedi. Başkan Hasan Can, “Yaptığımız çalışmalara bu şekilde ödüllerle anlam kattığı için; milletimiz, mesai arkadaşlarımız ve herkes adına Hüseyin Kardeşimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış da bir konuşma gerçekleştirerek Başkan Hasan Can’ı tebrik etti ve birlikte anılarından bahsederek “AK Parti olarak biz bir aileyiz” dedi. 24 Haziran seçiminden ve AK Parti hükûmetiyle ülkemizin ne şekilde gelişme gösterdiğinden bahseden Bağış; programda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programda Ümraniye Belediyesi’ne gelen diğer ödüllerse şöyle;

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, “Alanında Çıkış Yapan Siyasetçi Ödülü”

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, “Alanında Çıkış Yapan Siyasetçi Ödülü”

Ümraniye Belediyesi Sosyal Marketler Projesi, “Belediye Sosyal Sorumluluk Ödülü”

Ümraniye Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, “Alanında En İyi Çıkış Yapan Ekip Ödülü”

Ayrıca AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu da “Alanında En İyi Çıkış Yapan İlçe Başkanı Ödülü”nün sahibi olarak; Ümraniye’nin ödül gecesinden, belediyenin 6 ödülüyle beraber, 7 ödülle dönmesine vesile oldu.

Programda ödül alanlara cam plaket takdim edildi.