Batman'da korkutan yangın

Turgut Özal Bulvarı'nda Batman Belediyesine ait olan, 5 aydır kapalı bulunan Yılmaz Güney Sineması'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin çatıya sıçramasıyla yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangın, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Asma, yangının çıkış nedeninin inceleme sonucunda ortaya çıkacağını belirterek, "Çok şükür, can kaybı yok ancak maddi zarar çok büyük, sinema kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.