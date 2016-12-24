Belediyeye kayyum olarak atanan kaymakamdan borç tepkisi

Son KHK ile Edremit Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Edremit İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli, Hürriyet Koleji Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, mahalle muhtarları, imamlar, ilçede bulunan okul müdürleri ve mahallelerin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Belediye Başkan Vekili Çiçekli, göreve geldikleri günden itibaren, belediyenin aylık gelir ve giderlerini çıkarttıklarını belirterek, "Aylık gelirimiz 1 milyon 750 bin TL. Aylık giderimiz 1 milyon 850 bin TL. Bu zamana kadar belediye çalışanlarımızın SGK kayıtları ve ödemeleri hiç yapılmamış. Çalışanına saygı duymayan, çalışanını önemsemeyen bir yönetim, çalışanının geleceğini, çalışanının emekliliğini ve sağlık durumu ile ilgili 4 milyon TL sadece SGK’ye borç ve hiç ödenmemiş. 600 bin TL vergi borcu. ‘Yani bunları biz ödemeyelim de ne olursa olsun’ artık parayı ne yapıyorlarsa 3 milyon TL esnafa borç. Geldiğimizden bu yana esnaf sağ olsunlar bizi hiç sıkıştırmadı. Ama biz biliyoruz onların sıkıntılarını en kısa zamanda gidermek için de çalışmalarımıza başladık. Geliri yok, her ay içeriden yiyoruz. Borçlar da bir kenarda duruyor, ekonomik hal böyle. Bir de üstüne 1,5 milyonda yaptıklarını iddia ettikleri bazı işlerin de borçları var. Parke taşı şu kadar yaptık şu kadar karşılığında diye belirtilmiş. Onları da incelettiriyoruz. Bakalım hakikaten o kadar yapmışlar mı?" ifadelerini kullandı.

"Nereye gitti bu paralar?"

Belediyenin harcamalarına sert tepki göstererek harcamaların hesabını soran Çiçekli, "Toplamda 8,5 milyon borç, 1 milyon 750 bin TL aylık gelir, 1 milyon 850 bin TL ise aylık gider var. Bu hususu sizler buradayken, bundan sonra yapacağımız işlerin kıymetini bilin başlangıç noktamızı belirleyelim. Sıfır noktamızı belirleyelim ona göre değerlendirin. Aldığımız hal bu. Bundan kötüsünü bilmiyorum. Çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız, hadi bir şeyler üretin. Herkes bizden bir şey üretmemizi bekliyor, üreteceğiz inşallah da ama durum bu, bize bıraktıkları hal bu. Bu hale getirenler utansınlar. Ne yaptınız kardeşim belediyenin paralarını, nereye kullandınız? Vergi ödemediniz, esnafa ödemediniz nereye ödediniz, nereye gitti bu paralar? Herhalde hepimiz bu soruların cevabını biliyoruz. Ama Allah’ın izni ile bu paralar size gelecek. Asıl sahibine bundan zerre miskal şüpheniz olmasın, hizmet olarak size dönecek. Bunun da sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Yapacakları çalışmalardan da söz eden Çiçekli, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Burada söz alan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Toplantı soruların cevaplanması ve verilen kokteyl ile sona erdi.