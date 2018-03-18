Ben de Mehmet gibi gözü karayım

İsmail Ege Şaşmaz, Nil Özer’in sorularını cevapladı.

916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İngilizleri bozguna uğrattığı Kûtulamâre Kuşatması’nın anlatıldığı dizide Mehmet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken, 24 yaşındaki başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile keyifli bir söyleyişi gerçekleştirdik.

- Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde neden olmak istediniz?

Bu projeyle unuttuğumuz bir zaferi gösteriyor- hatırlatıyor olmak benim için de çok değerli. Geçmiş tarihimizde yaşamış olan Mehmetçiklerden biri olan bu karakteri canlandıracak olmak beni hem heyecanlandırdı hem gururlandırdı diyebilirim.

- Peki şu ana kadar size neler kattı?

Tarihimizle ilgili araştırmalar yaptım, kitaplar okudum, birçok şey öğrendim.

Fiziksel olarak yoğun eğitimler aldık. At binmeyi biliyordum ama tam profesyonel bir şekilde öğrendim. Bunun üzerine ekstra dövüş için eğitimler aldım, Kazakistan’dan dövüş eğitimlerimiz için özel ekipler geldi. Emekli Subay İlyas Bayraklı’dan askeri eğitim aldık. Her hafta atış poligonuna gittik.

6 ayın sonunda 200 kişiyle yarıştım, bütün eğitimlerimi birincilikle bitirdim.

CESUR VE ÇOK ZEKİ

- Rolünüzden bahseder misiniz?

Mehmet, gururlu, vatansever, cesur bir genç. 5 yaşında ailesini kaybediyor. Sait ile Hüsrev Baba’nın yanına evlatlık olarak veriliyor. Tek tutunduğu şey vatanı. Cesur, çok zeki, çok akıllı. Elinden her iş gelen, vatanı için her şeyi yapmaya çalışan bir çocuk. Ailesine düşkün, efendi birisi. Ama karşısında düşmanı görünce bambaşka birine dönüşebiliyor. O yüzden Mehmet’i çok seviyorum diyebilirim.

- Mehmet’le ne kadar benziyorsunuz?

Aile ve vatan sevgisi, cesurluğu, gözü karalığı.... Aslında benzer yönlerimiz çok.

- Vatani görevini yapan, Afrin’de savaşan Mehmetçiklere neler söylemek istersiniz?

Allah yardımcıları olsun. Kalbimiz, gönlümüz, dualarımız onlarla. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

ŞANSLI BİRİYİM

- Oyuncu olmayı neden seçtiniz?

Kendimi farklı yönlerde farklı şekillerde ifade edebileceğim hem hayatımı idame ettirebileceğim bir yandan da mutlu ve gurur duyacağım işler yapmak istiyordum. O yüzden de oyuncu olmak istedim.

- Kendinizi şanslı biri olarak görüyor musunuz?

Şanslıyım. Bahtım açık. Sıkıntılar yaşamadım değil ama karşıma hep doğru insanlar çıktı. İyi insanlar doğru zamanda hayatıma girdi. Tam zamanında, tam yerinde, tam yaşıma uygun, tam anlayabileceğim kıvamda olduğum anda Mehmet rolü karşıma çıktı.

- Neler yapmak istiyorsunuz bundan sonra?

Şimdi buradayım ve anın, projenin tadını çıkarmak istiyorum. Yapımcımız Mehmet Bozdağ ve tüm ekibimize teşekkür ederim. Mehmet’i uzun süre yaşamak istiyorum. Öte yandan gelecekle ilgili çok fazla plana sahip değilim. Herkes gibi ben de iyi şeyler yapmak istiyorum.