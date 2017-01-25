'#Bendevarım' çığ gibi büyüyor

Güçlü Türkiye için başlatılan referandumda "Evet" diyorum kampanyasına bakanlar da katıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 24'ün canlı yayınında evet mesajını paylaştı. Çağrılar Afrika’ya kadar ulaştı. Kabineden pek çok isim "Ben de varım" dedi. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, hem kampanyaya katıldı hem de destek verenlere teşekkür etti.