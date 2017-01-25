'#Bendevarım' çığ gibi büyüyor
Çığ gibi büyüyen #bende varım kampanyasını eski futbolcu Rıdvan Dilmen başlattı. İlk mesajını sosyal medyadan video ile verdi. Arda Turan'a çağrıda bulundu. Spor ve müzik dünyasından destek halkası kısa sürede büyüdü. Bakın o isimler arasında kimler var.
Güçlü Türkiye için başlatılan referandumda "Evet" diyorum kampanyasına bakanlar da katıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 24'ün canlı yayınında evet mesajını paylaştı. Çağrılar Afrika’ya kadar ulaştı. Kabineden pek çok isim "Ben de varım" dedi. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, hem kampanyaya katıldı hem de destek verenlere teşekkür etti.
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