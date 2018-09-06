Benin Cumhurbaşkanı Talon: Türkiye'nin kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Talon, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Benin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin "kalitesinden" son derece memnun olduğunu belirten Talon, "Türkiye'nin kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz. Türkiye'nin kalkınmasının da Afrika'ya bir etkisi olmasını bekliyoruz. Çünkü, Türkiye'nin çok ciddi bir birikimi ve uzmanlığı var. Afrika'nın da bundan faydalanması lazım." ifadesini kullandı.

"BENİN'DE TÜRK FİRMALARINI AĞIRLAMAK, MİSAFİR ETMEK İSTİYORUZ"

"Benin, kendini Türkiye'nin dostu olarak görmektedir." diyen Talon, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun yeterli düzeyde olmadığını aktardı. Talon, Benin'in küçük bir ülke olduğunu ve bu nedenle kalkınmak için her şeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Benin Cumhurbaşkanı Talon, ülkesinde kalkınma için uzmanlığa ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Benin'de Türk firmalarını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz." dedi.

Talon, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Türk firmalarının Benin'de yapabilecekleri ilişkileri özellikle konuştukları için çok memnun olduğunu belirterek, "Kazan-kazan prensibine bağlı olarak bu çalışmayı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.