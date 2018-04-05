Benta Şen kimdir Ali Şen eşi Benta Şen nereli Ali Şen kimdir?

Ali Şen’in acı günü, Ali Şen’in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Ali Şen’in eşi Benta Şen kimdir? Ali Şen kimdir kaç yaşında soruların yanıt aranmaya başlandı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen, hayata gözlerini yumdu. Şen ailesinin Fulya'daki Acımadem hastanesinde acı haberi aldığı öğrenildi. Merhume Şen'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak. Ali Şen, 1939 senesinde Prizren, Yugoslavya Krallığı'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Şen, 2 Haziran 1956 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre manav dükkanı işletti.

BENTA ŞEN KİMDİR?

Benta Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Benta Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen, 1939 senesinde Prizren, Yugoslavya Krallığı'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Şen, 2 Haziran 1956 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre manav dükkanı işletti. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışan Şen, askerlik vazifesini de tamamladıktan sonra kaynakçı olarak Danimarka'ya çalışmaya gitti.

Danimarka’da dericilik hayatına başladı. 1967 senesinde Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti.





1981 senesinde İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanın 3’üncü deri fabrikası oldu. Dericilikte rekabet sertleşince 1989 senesinde dericilik yapmayı bıraktı.



1986 senesinde ilk Gazprom Türk- Rus Enerji toplantısına Turgut Özal’ın isteği ile birlikte gitti. Mihail Gorbaçov ile başlayan ve Boris Yeltsin ile devam eden gaz ticaretine, Putin’in iktidara gelmesi ile devam etti. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.



Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yaptı. 1975 senesinde Fenerbahçe'ye geldiğinde, önce kulübün basketbol branşının başına getirildi. 12 Nisan 1981 tarihinde ondan önceki başkan Razi Trak’ın yerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı seçildi. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yaptı.



"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.