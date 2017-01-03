Benzin deposunda uyuşturucu ele geçirildi
Muğla’nın Milas ilçesinde polisin operasyonunda otomobilinin benzin deposunda uyuşturucu taşıyan bir kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Milas girişinde otomobili durduran KOM ekipleri, uyuşturucu dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı. Aramalarda dedektör köpek Asi, arka koltuğun alt bölgesinde tepki verdi. Ekiplerin aramasında, bir poşet içine gizlenmiş uyuşturucunun yakıt deposu bölümüne gizlendiği ortaya çıktı. Ekipler, 120 gram esrar maddesiyle 2 gram metanfetamin, 2 gram Afgan sakızı uyuşturucu maddelerini buldu. Olayla ilgili otomobil sürücüsü S.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.