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Benzin deposunda uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde polisin operasyonunda otomobilinin benzin deposunda uyuşturucu taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Milas girişinde otomobili durduran KOM ekipleri, uyuşturucu dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı. Aramalarda dedektör köpek Asi, arka koltuğun alt bölgesinde tepki verdi. Ekiplerin aramasında, bir poşet içine gizlenmiş uyuşturucunun yakıt deposu bölümüne gizlendiği ortaya çıktı. Ekipler, 120 gram esrar maddesiyle 2 gram metanfetamin, 2 gram Afgan sakızı uyuşturucu maddelerini buldu. Olayla ilgili otomobil sürücüsü S.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

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