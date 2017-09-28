Berat Albayrak: Yaz saati uygulaması aynı istikamette devam edecek

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Geçtiğimiz sene devreye aldığımız projeler ardından çok hızlı rekor düzeyde kapasite artışları yaptık.

Ekim ayında yüzde 10'luk doğal gaz indirimi ile Avrupa'da birinciyiz..

Haneye en ucuz doğalgaz tedarik eden ülkeyiz. 28 AB ülkesi ortalamasının yarısından daha uygun rakamlar. Sanayide yüzde 27 daha ucuz doğalgaz temin ediyoruz

Doğal gaz alanında olduğu gibi elektrik alanında da adımlar atarken hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

15 yılda Türkiye'nin elektrik altyapısı neredeyse 3 katına çıktı

Bu yıl sonunda devreye alacağımız Yakuplu ve Hadımköy trafo merkezleri ile sorunları çözeceğiz.

2015 yılında LNG kapasitesini geçen yıl sonunda yüzde 88 artışla 64 milyon metreküpe çıkardık

Bu sene hem Ege hem de Marmara'da rekor bir hızla kapasite artırımını gerçekleştirdik.

Bu yıl sonu 117 metreküpe çıkartıyoruz

Tüm Türkiye'ye bastığımız gaz kapasitesi günlük 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktı

Bu yıl sonunda 293 milyon metreküpe çıkacak

İstanbul için alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirmeliyiz

Elektrik alanında da benzer adımları atıyoruz, hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz

2018'in başında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarımız açıklayacağız. 2018 yılı verimlilik yılı olacak.

Önümüze çıkan her türlü engeli aşmak için çalışacağız. Amacımız bu milletin emanetini en yukarı taşımak

Bir müjde vereyim. Madenle ilgili sürecin sonuna geldik.