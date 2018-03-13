Beril Gebeş Pilot nereliydi? Beril Gebeş kimdir kaç yaşındaydı? Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden uçak İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü ve jetteki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybetti. İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotlarının kimlikleri belli oldu. Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu. İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.

BERİL GEBEŞ KİMDİR?

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Serbest ticaret yaptıktan sonra yeniden pilotluğa başladı. Ayjet Uçuş Okulu’nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları’nda Airbus A320 filosunda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding’e geçti. Beril Gebeş’nin babası Vasıf Gebeş de Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapıyordu. Vasıf Gebeş’in bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

UÇAK KAZASI SON DAKİKA!

İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Jetin kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Uçakta bulunan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina'nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai'de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık'ın sahibi Murat Gezer'le nişanlı olan Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisine Dubai'ye gittiği öğrenildi.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3’ü mürettebat 8’i yolcu 11 kişinin bulunduğunu ilk doğrulayan isim oldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İran hava sahasında TC-TRB kuyruk numaralı Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Düşen iş jetinde yaşamını yitiren Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızıydı. Babası, Fikirtepe'de inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti.

Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Fikirtepe'deki projeye kızının ismini vermişti.

Mina Towers isimli projenin reklam yüzü Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau olmuştu.

Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.

Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.