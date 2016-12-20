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Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 kişinin öldüğü TIR'lı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına yapılan ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ’in üstlendiği bildirildi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam bir kamyonla Noel pazarına yapılan saldırıda 12 kişinin ölmüş ve 48 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ’in üstlendiği bildirildi.  

 

 

 

 

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