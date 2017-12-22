Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti

Berna Yılmaz, öğle saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz'ın kabrinin bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'na geldi. Elinde, "Yasin-i Şerif" bulunan Yılmaz'ın yanında yakınları da yer aldı. Ziyarette Yavuz Yılmaz'ın arkadaşları da bulundu.

Oğlunun kabri başında dua eden Berna Yılmaz, mezar taşını okşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mezara eğilen Berna Yılmaz'ı akrabaları teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu görülen Berna Yılmaz basın mensuplarına teşekkür ederek ayrıldı.