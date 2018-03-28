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Beşiktaş Belediyesi'nden bir başkan daha uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen ocakta görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte iki meclis üyesinden sonra dün bir başkan yardımcısı daha görevinden alındı.

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İmar, Fen İşleri, Ulaşım, Kültür müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 14 müdürlükten sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Rıfat Örnek, yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Örnek'in, Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda soruşturma yürüten müfettişler, belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması usülsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi, görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

Kaynak: SABAH

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