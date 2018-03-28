Beşiktaş Belediyesi'nden bir başkan daha uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen ocakta görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte iki meclis üyesinden sonra dün bir başkan yardımcısı daha görevinden alındı.