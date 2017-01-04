Beþiktaþ saldýrýsýnda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu, tedavi gördüðü hastanede þehit oldu

Beþiktaþ Vodafone Arena yakýnýndaki alçak saldýrýda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu'nun da tedavi gördüðü hastanede þehadete yürümesiyle þehit sayýsý 46'ya yükseldi.

Beþiktaþ Vodafone Arena yakýnýndaki bombalý saldýrýda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu, tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. Saldýrýdaki þehit sayýsý 46'ya yükseldi.

2 AYRI SALDIRI

Beþiktaþ-Bursaspor maçýnýn ardýndan Vodafone Arena yakýnýnda 10 Aralýk günü, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrý bombalý saldýrý medyana geldi. Saldýrýda 44 kiþi þehit oldu. 20 Aralýk günü Baðcýlar Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde yoðun bakýmda olan polis memuru Ufuk Bozgeyik þehit olmuþ ve þehit sayýsý 45'e yükselmiþti.