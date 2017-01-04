Beþiktaþ saldýrýsýnda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu, tedavi gördüðü hastanede þehit oldu
Beþiktaþ Vodafone Arena yakýnýndaki bombalý saldýrýda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu, tedavi gördüðü hastanede þehit oldu.
- DHA
Beþiktaþ Vodafone Arena yakýnýndaki alçak saldýrýda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu'nun da tedavi gördüðü hastanede þehadete yürümesiyle þehit sayýsý 46'ya yükseldi.
Beþiktaþ Vodafone Arena yakýnýndaki bombalý saldýrýda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoðlu, tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. Saldýrýdaki þehit sayýsý 46'ya yükseldi.
2 AYRI SALDIRI
Beþiktaþ-Bursaspor maçýnýn ardýndan Vodafone Arena yakýnýnda 10 Aralýk günü, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrý bombalý saldýrý medyana geldi. Saldýrýda 44 kiþi þehit oldu. 20 Aralýk günü Baðcýlar Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde yoðun bakýmda olan polis memuru Ufuk Bozgeyik þehit olmuþ ve þehit sayýsý 45'e yükselmiþti.
Ayný saldýrýda yaralandýktan sonra Bezm-i Alem Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðun bakýmda tedavi altýna alýnan Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü'nde görevli Muammer Nacakoðlu(23), bugün þehit oldu. Nacakoðlu'nun cenazesinin memleketi Yozgat'a gönderileceði öðrenildi.
Böylece çifte saldýrýda þehit olanlarýn sayýsý 46'ya yükseldi.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.