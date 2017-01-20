Beşiktaş Adriano ile yolları ayırmak için Juventus'un kapısını çaldı
Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Adriano, Evra ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus'a önerildi ama...
Patrice Evra'yla yollarını ayırmayı planlayan Juventus'a eski Barcelonalı yeni Beşiktaşlı Adriano önerildi.
Ancak Juventus Adriano'ya sıcak bakmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Schalke 04 formasını giyen Sead Kolasinc ismi öne çıkıyor.
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