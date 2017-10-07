Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil kaldırımda otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobil aniden otoparka girmek istedi. Arkasından gelen siyah bir otomobil ise duramayarak dönüş yapan otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araç kaldırımda otobüs bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan genç bir kız ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’nda özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Kız otobüs beklerken araç çarptı"

Kazayı gören İsmail Esmer, "Beyaz araç dönmeye çalışıyordu, arkasından gelen araç da onu sollarken dubalara çarptı. Çarpması sonucunda kızın başı yarıldı. Kız da burada otobüs bekliyordu. Sonra ambulansla geldi kızı hastaneye götürdüler. Biz de suyla kızın elini yüzünü yıkadık. Ambulansı da ben çağırdım" dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüs beklediği esnada metrelerce uzağa savruldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız ve diğer yolcular durakta otobüs beklediği esnada beyaz otomobil otoparka girmek için aniden dönüş yapıyor. O esnada arkasından seyreden siyah bir otomobil ise dönüş yapan otomobile çarparak kaldırıma çıkıyor. Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce uzağa savruluyor. Ardından vatandaşların ve otomobillerin şoförü kızın yanına koşuyor.