Beşiktaş'ta şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Beşiktaş'ta otobüs durağı önündeki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
- AA
Polis ekipleri, Beşiktaş ilçesi Adnan Saygun Caddesi'ndeki otobüs durağı önünde şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi iki yönlü trafiğe kapattı.
Bomba imha uzmanınca incelenen çanta, fünye ile patlatıldı. Çantada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı belirlendi.
Çalışmaların ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
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