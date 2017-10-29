Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beşiktaş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı’nda seyir halinde olan Beyhan Şahin yönetimdeki otomobil, karşı yönden gelip ışıklardan dönmeye çalışan Naci Enes İlme yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yolun kenarına savruldu.

İtfaiye ekiplerince sıkışan araçlardan çıkarılan iki sürücü ile Gökberk Şahin, Gökhan Cirik ve Ege Yılmaztürk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA