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Beşiktaş'ta yanmış erkek cesedi bulundu

Beşiktaş'ta, yangın ihbarı üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.

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Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokağı'ndaki bir apartmanın birinci katından duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapısını açamayınca daireye camdan girdi. Dairedeki dumanı tahliye eden ekipler, bir bölümü yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemede, cesedin 24 yaşındaki Hüseyin Özgür Dokgöz'e ait olduğu belirlendi.

Dokgöz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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