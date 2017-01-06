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Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili 10 kişiye tutuklama talebi

Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.  

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