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Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında 3 sanığa daha tutuklama kararı

İstanbul'da Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın daha tutuklanmasına karar verildi.

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İstanbul'da geçen yıl oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın daha tutuklanmasına karar verildi.
 
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Mustafa Çakar, verilen aranın ardından alınan kararları açıkladı.
 
7 sanığın tutukluluk hali sürecek
 
Tutuklu sanıklar Fırat Kise, Hikmet Ölçer, Necip Yılmaz, Raşit Beyhan, Sercan Bilgöl, Tufan Beyhan ve Zeki Yılmaz’ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, ara kararında, haklarında adli kontrol kararı bulunan tutuksuz sanıklar Zemirhan Yılmaz, Rıdvan Döner ile Nazim Beyhan'ın da tutuklanmasına karar verdi.
 
Duruşmaya katılmayan, 3 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 26-27 Şubat 2018'de Bakırköy Adliyesindeki duruşma salonunda görülmesini kararlaştırdı.

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